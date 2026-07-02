Yunanistan'ın Selanik kentinde, iktidardaki muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi (ND) üyelerinin evlerini hedef alan üç ayrı el yapımı bombalı kundaklama saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Selanik emniyetinden yapılan açıklamaya göre, iktidardaki muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi üyelerinin evlerini hedef alan üç ayrı kundaklama saldırısı düzenlendi.

Sabaha karşı kamp gazı tüpleri kullanılarak el yapımı patlayıcılarla gerçekleştirilen saldırılarda bir kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Polis, patlamaların ardından binaların önündeki otomobil ve motosikletlerin ateşe verildiğini, yaralanma ve can kaybının tamamının yangının hızla büyüdüğü bu son saldırı noktasında meydana geldiğini açıkladı.

Yunanistan’da iktidar partisi üyelerine bombalı saldırı: 1 ölü, çok sayıda yaralı var

MİLLETVEKİLİ ADAYI YARALANDI, ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

Hedef alınan binalardan birinde, Yeni Demokrasi Partisi milletvekili adayı Afroditi Nestora’nın ikamet ettiği ve ateşe verilen araçlardan birinin Nestora’ya ait olduğu belirlendi.

Saldırı sırasında vücudunda ciddi yanıklar oluşan siyasetçi Nestora hastanede tedavi altına alınırken, dumandan etkilenen ve ağır yaralanarak yoğun bakım ünitesine kaldırılan annesi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Aynı apartmanda yaşayan iki kişinin daha hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.

BAŞBAKAN MİÇOTAKİS: "ARTIK TOLERANS GÖSTERİLMEYECEK"

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, yaşanan facianın ardından yaralıları hastanede ziyaret etmek üzere öğleden sonra Selanik'e gitti. Yaşanan can kaybını toplumsal hayattaki "kör şiddetin" feci bir göstergesi olarak nitelendiren Miçotakis, yayımladığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Radikal unsurların akıttığı kan ve ektiği nifak tohumlarına artık hiçbir şekilde tolerans gösterilmeyecektir. Devletin meşruiyeti ve toplumun sarsılmaz birliği, terörizmi ait olduğu yere, yani marjinal alana itmelidir. Failler en kısa sürede yargı önünde hesap verecektir."

"YENİ DEMOKRASİ CAMİASI TERÖRLE KORKUTULAMAZ"

Saldırıların ardından iktidar partisinden de peş peşe açıklamalar geldi. Yeni Demokrasi Partisi Siyasi Komite Sekreteri Konstantinos Kuranakis, eylemlerin doğrudan parti üyelerinin evlerini ve ailelerini hedef alan planlı birer terör eylemi olduğunu belirterek, faillerin doğrudan öldürme kastıyla hareket ettiğini vurguladı:

"Yeni Demokrasi camiası bu alçak terör eylemleriyle asla korkutulamaz. Siyasi şiddete karşı yıllardır sessiz kalan ve buna müsamaha gösteren tüm çevreleri artık net bir şekilde sorumluluk almaya ve terörü lanetlemeye davet ediyoruz."

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