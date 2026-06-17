Yunanistan'ın gözde turizm adalarında derinleşen su krizi nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Yetkililer, yaz sezonuyla birlikte hızla artan su tüketiminin kritik seviyelere ulaştığını açıklarken, adalarda üç ay boyunca acil önlemler uygulanacak.

Yunanistan'da yaz sezonunun açılmasıyla birlikte Ege Denizi'ndeki adalarda çok ciddi bir su krizi baş gösterdi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre, Ege Denizi'nde yer alan Tine ve Kırlangıç adalarında yaşanan büyük su sıkıntısı sebebiyle kritik bir adım atıldı. İki adada da önümüzdeki üç aylık dönemi kapsayacak şekilde olağanüstü hal şartlarının geçerli olacağı açıklandı.

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanlığı, Çevre ve Enerji Bakanlığı ve diğer ilgili resmi kurumlar bir araya gelerek ortak bir karara imza attı. Alınan bu radikal kararın temel gerekçesi olarak, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte adalarda aniden fırlayan ve kontrol edilemez boyuta ulaşan su ihtiyacı gösterildi.

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BAKANLIKLAR HAREKETE GEÇTİ

Ege'nin turistik noktalarında ilan edilen olağanüstü hal kararı ile birlikte, yaşanan su sıkıntısına yönelik çözümlerin hızlandırılması amaçlanıyor. Plan kapsamında krizin ortadan kaldırılması adına gerekli tüm tedbirlerin çok hızlı bir şekilde alınması öngörülüyor.

EGE DENİZİ'NDE KRİZ BÜYÜYOR

Komşuda yaşanan bu su kabusu aslında ilk değil. Tine ve Kırlangıç adaları için alınan bu üç aylık olağanüstü hal kararının bir benzeri, henüz bu ayın başında Ege Denizi'ndeki Kerpe Adası için de alınmıştı.

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