"Taşacak Bu Deniz" dizisinde Gezep karakterini üstlenen Onur Dilber’in projeden ayrılığı gündem oldu. Başarılı oyuncu, yaptığı açıklamada yeni sezonda yer almayı beklerken diziden çıkarıldığını öğrenmenin şaşkınlığını yaşadığını ifade etti. Ancak kulis bilgilerine göre Dilber’in ayrılık mesajını yapım şirketiyle görüşmeler tamamen sona ermeden paylaştığı öne sürüldü. Oyuncunun aynı gün senaristleri takipten çıkması, daha sonra yeniden takibe başlaması da dikkat çekti.

TRT 1’in sevilen dizisi "Taşacak Bu Deniz", 31. bölümüyle sezon arasına girerken kulislerde konuşulan ayrılık iddiasıyla gündeme geldi. Dizide Gezep karakterini canlandıran Onur Dilber’in yeni sezonda kadroda yer almayacağı öğrenildi. Başarılı oyuncu ayrılık haberini sitem içeren bir açıklamayla duyururken, kısa süre içinde ayrılığın perde arkasına ilişkin çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Taşacak Bu Deniz’de ipler gerildi! Gezep’in ayrılığının perde arkası ortaya çıktı

SENARİSTLERE TALEBİ GERİLİME NEDEN OLDU

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Onur Dilber ile yapım şirketi arasında yaşanan gerilimin birden fazla nedeni bulunuyor. Bunların başında ise oyuncunun dizinin senaristleri Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem ile iletişime geçerek kendi karakteri için daha fazla sahne yazılmasını talep ettiği öne sürüldü. Bu gelişmenin ardından 18. bölüm sürecinde senaristlerin oyuncuyu engellediği iddia edildi.

ULAŞ TUNA ASTEPE İLE Mİ TARTIŞTI?

Kulislerde konuşulan bir diğer iddia ise ayrılık sürecini hızlandıran olayın final sahnesindeki kına gecesi çekimleri olduğu yönünde. Onur Dilber’in, çekimler sırasında başrol oyuncusu Ulaş Tuna Astepe ile tartıştığı öne sürülürken, yaşananların ayrılık kararında etkili olduğu iddia edildi.

Taşacak Bu Deniz’de ipler gerildi! Gezep’in ayrılığının perde arkası ortaya çıktı

FATİH FURTUNA GELİYOR

Öte yandan yeni sezon hazırlıkları devam eden "Taşacak Bu Deniz" dizisinde ana kadroda Gezep karakteri dışında başka bir ayrılığın yaşanmayacağı belirtildi. Dizinin çekimlerinin eylül ayında başlaması planlanırken, Fatih Furtuna karakterini kimin canlandıracağı henüz netleşmedi. Söz konusu karakterin yeni sezonun ilk bölümünde değil, ilk 13 bölüm içerisinde hikâyeye dahil olacağı öğrenildi.

Celil Nalçakan’ın canlandırdığı Timur Volkov karakterinin ise yeni sezonda da dizide yer almaya devam edeceği, ayrıca Timur’un ailesinin de hikAyeye dahil edilme ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.

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