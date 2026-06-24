Temmuz 2026 dönemi, kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibi tarafından yakından takip ediliyor. Kira artış oranları, mevcut düzenleme kapsamında Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamasına göre belirleniyor. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte temmuz ayında uygulanabilecek azami kira artış oranı da netleşecek.

Temmuz ayında kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibi gözünü TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı enflasyon verilerine çevirdi. Verilerle birlikte temmuz ayında uygulanacak ev ve iş yerlerine uygulanacak kira artış oranı da netleşmiş olacak. Kira zam döneminde hesaplamalarını doğru bir şekilde gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, net tarihi ve saati merak ediyor.

TEMMUZ AYI 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Temmuz ayındaki kira artış hesaplamasını belirleyecek olan enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00’da açıklanacak.

Kira zam oranı ne zaman açıklanacak? Gözler haziran ayı enflasyon verilerinde

HAZİRAN AYINDA ENFLASYON BEKLENTİSİ AZALDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 3 bin 274 hanehalkı tarafından yanıtlanan haziran ayına ilişkin "Hanehalkı Beklenti Anketi" verilerini yayımladı.

Buna göre, hanehalkının haziran ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi geçen aya göre 3,38 puan azalarak yüzde 46,13'e geriledi.

Hanehalkının son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ayda fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları "gıda" ile "yakıt ve enerji" oldu.

Gıdayı, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı, bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak yüzde 39,3 olarak gerçekleşti.

Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi bir önceki aya göre 0,13 puan azalarak yüzde 33,82'ye indi.

Ankete göre, 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi bir önceki aya göre 0,14 TL artarak 52,67 lira oldu.

Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan "altın alırım" diyen katılımcıların oranı, bir önceki aya göre 4 puan azalarak yüzde 44,3'e indi.

İkinci sırada yer alan "ev/dükkan/arsa vb. alırım" diyen katılımcıların oranı ise bir önceki aya göre 3,9 puan artarak yüzde 37,1 oldu.

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