Taşacak Bu Deniz'de sezon arası öncesinde bir ayrılık haberi daha gündeme geldi. Dizide Melina Miryano karakterini üstlenen Gerçek Alnıaçık projeden ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde ise Onur Dilber'in diziye veda ettiği açıklanmıştı.

Sezon finali yapan Taşacak Bu Deniz'de kadro değişiklikleri yaşanmaya devam ediyor. Dizide "Gezep" karakterini oynayan Onur Dilber'in sürpriz ayrılığının ardından, sevilen oyunculardan bir ismin daha projeye veda ettiği ortaya çıktı.

ONUR DİLBER: HAK YERİNİ BULSUN

Onur Dilber, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Taşacak Bu Deniz seyircisine teşekkürler. Ne yazık ki yarım kalan bir Gezep hikayesi var ama sağlık olsun. Geç de olsa hak yerini bulsun. Amin" diyerek sitemli ifadeler kullanmıştı.

Taşacak Bu Deniz’de yaprak dökümü! Bir isim daha veda etti

GERÇEK ALNIAÇIK DİZİDEN AYRILDIĞINI AÇIKLADI

Dilber'in ayrılığının ardından, dizide Melina Miryano karakterine hayat veren Gerçek Alnıaçık'ın da projeden ayrıldığı öğrenildi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Taşacak Bu Deniz'e veda ettiğini duyurdu.

Taşacak Bu Deniz’de yaprak dökümü! Bir isim daha veda etti

Alnıaçık, paylaşımında Melina Miryano karakteriyle başlayan yolculuğunun sezon sonuna kadar sürdüğünü belirterek, yapım ekibine, yönetmenlere, oyuncu arkadaşlarına, kanala ve izleyicilere teşekkür etti. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Melina Miryano... 9 bölüm olarak başlayan hikayemiz ara ara da olsa sezon sonuna kadar devam etti. Bu yolculukta tanıştığım OGM ve şahane TDB ekibi, çalışması çok keyifli harika yönetmenlerimiz, her biri birbirinden yetenekli oyuncu arkadaşlarım, kanalımız ve tabii ki siz TDB seyircisi; hepinize teşekkür ediyorum. Yine yeni bir macerada buluşuncaya dek, şimdilik hoşçakalın.”

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