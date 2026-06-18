TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve sezon boyunca reytinglerde zirvedeki yerini koruyan Taşacak Bu Deniz dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Sezon finaliyle izleyicileri ekran başına kilitleyen yapımda, Gezep karakterini üstlenen oyuncu Onur Dilber'in yeni sezonda kadroda yer almayacağı ortaya çıktı.

Yüksek izlenme oranlarıyla dikkat çeken Taşacak Bu Deniz beklenmedik ayrılık haberiyle gündeme geldi. Üstelik bu haber doğrudan oyuncunun kendisinden geldi. Gezep rolüyle izleyicinin gönlüne taht kuran Onur Dilber, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla diziden çıkarıldığını duyurdu.

Taşacak Bu Deniz’in Gezep’i Onur Dilber diziden çıkarıldı! Vedasıyla isyan etti

ONUR DİLBER’DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Ünlü oyuncu paylaşımında, Gezep karakterini büyük bir sevgiyle canlandırdığını belirterek, karakterin yeni sezonda yer almayacağını şaşkınlık ve üzüntüyle öğrendiğini ifade etti. Dilber paylaşımında şunları söyledi:

“TDB dizisinde çok severek oynadığım Gezep’in, yeni sezonda olmayacağını şaşırarak ve üzülerek öğrendim. Diziye çok güzel başlayarak seyircinin sevgisini kazanan Gezep’in haftalardır yaşadığı gerileme ve karakterin özüne aykırılık, seyircinin de malumuydu. Karakterin özüne döneceğini ve vadedilen hikayesini yeni sezonda göreceğimizi umut ederken, yaşadığım bu duruma anlam veremediğimi ve derinden üzüldüğümü bilmenizi isterim. Söylenecek çok söz var aslında, zamanı gelince söyleriz inşallah. Gezep’i sevmiş, beni desteklemiş, üzerimde emeği olan herkese sevgiyle… Yeni ve daha güzel hikayelerde, yeni karakterlerde görüşmek buluşmak umuduyla…”

Taşacak Bu Deniz’in Gezep’i Onur Dilber diziden çıkarıldı! Vedasıyla isyan etti

“YARIM KALAN BİR GEZEP HİKAYESİ VAR”

Onur Dilber, Instagram hesabından yaptığı ikinci paylaşımda da duygularını dile getirdi. Oyuncu, Taşacak Bu Deniz izleyicilerine teşekkür ederek, Gezep karakterinin hikayesinin yarım kaldığını belirtti. Dilber paylaşımında, "Ne yazık ki yarım kalan bir Gezep hikayesi var ama sağlık olsun. Geç de olsa hak yerini bulsun" ifadelerini kullandı.

Taşacak Bu Deniz’in Gezep’i Onur Dilber diziden çıkarıldı! Vedasıyla isyan etti

Başarılı oyuncunun açıklamaları, dizinin hayranları arasında geniş yankı uyandırırken, Gezep karakterinin hikayesinin nasıl sonlandırılacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

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