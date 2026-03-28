TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz dizisinin 22. bölüm son sahnesinde, Emine karakterinin nabzının durması, karakterin ölüp ölmediği konusunu gündeme taşıdı. 23. bölüm fragmanında Oruç ve Eleni Emine'yi kurtarmaya çalıştığı görülüyor. Peki, Taşacak Bu Deniz Emine öldü mü, Seda Soysal diziden ayrılıyor mu?

Cuma akşamları yayınlanan Taşacak Bu Deniz'in son bölümünde, Sevcan, Emine'yi ilaç vererek bayılttı ve bebeğini kaçırdı. Son sahnede Emine'yi bulan İso ve Fadime, karakterin nabzının durduğunu gördü. Ardından Emine'nin ölerek diziden ayrılacağı iddiaları sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

TAŞACAK BU DENİZ EMİNE ÖLDÜ MÜ?

Taşacak Bu Deniz dizisinin 22. Şerif, Esme'nin boşanma kararını engellemek amacıyla Sevcan üzerinden kurgulanan planda, Emine'ye içeriği belirtilmeyen bir ilaç verdirdi ve bu esnada bebeğini kaçırttı. Adil tarafından gerçekleştirilen müdahale ile bebek güvenli bir şekilde geri alınmış olsa da ilacın etkisiyle fenalaşan Emine'nin nabzının durduğu öğrenildi.

Taşacak Bu Deniz Emine öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Seda Soysal oynuyor

Karakterin kesin olarak ölüp ölmediği bölüm sonunda belirsiz bırakıldı. Taşacak Bu Deniz 23. bölüm fragmanında Oruç, Eleni ve diğer karakterlerin Emine'nin başında toplandığı ve Oruç'un Emine'ye kalp masajı yaptığı görüldü. Ancak karakterin kurtulup kurtulmadığı önümüzdeki bölümle belli olacak.

Taşacak Bu Deniz Emine öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Seda Soysal oynuyor

TAŞACAK BU DENİZ EMİNE DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Emine karakterini canlandıran oyuncu Seda Soysal'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı, karakterin son sahnede nabzının durması nedeniyle gündeme geldi.

Seda Soysal'ın akıbeti 23. bölümle netleşmesi beklenirken oyuncudan veya yapım ekibinden herhangi bir ayrılık açıklaması gelmedi. Bu nedenle yaşanan olayların senaryo gereği olduğu ve diziden ayrılmayacağı düşünülüyor. Oyuncunun kadroda olup olmayacağı ilerleyen bölümlerde netleşecek.

Taşacak Bu Deniz Emine öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Seda Soysal oynuyor

SEDA SOYSAL KİMDİR?

1992 yılında Ankara'da doğan Seda Soysal, ilkokul ve lise yıllarında bazı tiyatro oyunlarında yer aldı. 2007 yılında Çankaya Belediyesi Todam Gençlik Tiyatrosu'na katıldı. 2015 yılında Bilkent Tiyatro Bölümü'nü kazandı. Üniversiteden mezun olduktan sonra çeşitli tiyatro oyunlarda yer almaya devam etti. 2024 yılında Nemlizade isimli filmde oynadı. Son olarak Taşacak Bu Deniz dizisindeki Emine karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

