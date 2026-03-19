Taşacak Bu Deniz dizisinin yönetmeni Çağrı Bayrak, son dönemde televizyon dünyasında dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Daha önce birçok popüler projeye imza atan Bayrak’ın kariyeri ve yönettiği diziler yeniden gündeme geldi. Özellikle son projesiyle birlikte izleyiciler tarafından sosyal medyada gündem olan yönetmenin hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Taşacak Bu Deniz yönetmeni Çağrı Bayrak kimdir?

Taşacak Bu Deniz dizisinin yönetmeni Çağrı Bayrak, Türk televizyon sektöründe uzun yıllardır farklı projelerde görev alan deneyimli isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Yönetmenlik kariyerinde romantik komediden dramaya uzanan geniş bir yelpazede projelerde yer alan Bayrak’ın çalışmaları yeniden gündeme geldi.

TAŞACAK BU DENİZ'İN YÖNETMENİ KİMDİR?

Taşacak Bu Deniz dizisinin yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak oturuyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan yapım, güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosuyla sezonun en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor.

Taşacak Bu Deniz'in yönetmeni Çağrı Bayrak kimdir?

ÇAĞRI BAYRAK KİMDİR?

Çağrı Bayrak, 1980 yılında Sakarya’da doğdu. Televizyon kariyerine yardımcı yönetmen olarak başlayan Bayrak, zamanla birçok projede yönetmenlik görevini üstlenerek sektörde kendine sağlam bir yer edindi.

Geniş bir izleyici kitlesine ulaşan projelerde imzası bulunan Bayrak, özellikle Erkenci Kuş, Doğduğun Ev Kaderindir ve Şahane Hayatım gibi dizilerle tanındı. Bunun yanı sıra Baba, Dolunay ve Galip Derviş gibi farklı türlerdeki yapımlarda da yönetmenlik yaptı.

ÇAĞRI BAYRAK'IN YÖNETTİĞİ DİZİLER VE FİLMLER

Şahin ve Çetesi 2011

Galip Derviş 2013-2014

İçimdeki Ses 2015 (film)

Ne Münasebet 2015

Acil Aşk Aranıyor 2015

İlişki Durumu: Karışık 2016

Baba Candır 2016-2017

Dolunay 2017

Tehlikeli Karım 2018

Dargın Kuzenler 2018 (film)

Erkenci Kuş 2018-2019

Doğduğun Ev Kaderindir 2019-2021

Baba 2022

Şahane Hayatım 2023-2024

Başka Bir Gün 2025

Taşacak Bu Deniz 2025

