Gözlerine inanamadı. Evet yanlış görmüyordu uzaklarda hep kendine name taşıyan ulak güvercin karşısındaydı.

“Tık, tak… tık, tak… tık, tak…” Kesintisiz bu sesler, Doğan Bey’in uykularını kaçırmaya yetti de, arttı bile. Hızla doğruldu. Tıklamanın geldiği pencereye koştu. Gözlerine inanamadı. Evet yanlış görmüyordu uzaklarda hep kendine name taşıyan ulak güvercin karşısındaydı. Guguklayarak ha bire dönüp duruyordu. Vakit kaybetmeden güneşte kavrulmuş ahşap çerçeveli tek bir cam parçadan oluşan pencereyi açtı. Ulak, aşina olduğu gurbet arkadaşının eline çıkıverdi. Doğan Bey, şefkatle parlak tüylerle kaplı tepeciğine bir öpücük kondurdu. “Hey be vefakâr arkadaşım ne arıyorsun buralarda?” diye söylendi. “Beni kandırmaya mı geldin hey be yaramaz? Hadi söyle! Hadi!”

Çok hatıraları olan bu güzel hayvancıkla konuşurken ayaklarındaki nameye gözleri takıldı. “Canım sen boşuna onca yolu katetmedin. Anlat sen benim külahıma. Ah, ben o vezirlerin yerinde olsam… Size gık dedirtmem ama! Neyse işte! Sizsiz de olmuyor ki…”

Yıkıcıdır ikilik, her takımı yatırır,

Meşhur söz: İki kaptan, bir gemiyi batırır.

Bir taraftan ulağa sözle sataşırken, diğer taraftan da alelacele nameyi çözdü. Heyecanla aldı, okudu. Bir daha, bir daha tekrarladı. Yanlış duymamış, görmemişti. Mühim hadiseler vardı. Vazifesine ilaveler yapılmıştı.

Kendi başına olan, ölüm ile yarışır,

Buyuruldu: İhlâssız işe nefis karışır.

“Doğan Bey’im, yiğit akıncım, bilirim yorgunsun fakat iş de çok mühim. Fazla uzaklaşmadan bu kara yüzlü, kara sözlü, kara kalpli edepsizlerin elebaşını bulup getiresin. Hasan ve Ali Beyler de yola çıktı. Hadi göreyim sizi yiğidim. Şimdiye kadar verilen vazifelerin hepsinde muvaffak oldunuz. Bilesin ki bu daha tehlikeli, bir o kadar da mühim. Cenâb-ı Allah yâr ve yardımcınız ola…”

Cümlelerini okurken gözyaşlarına mâni olamadı.

Kendisine yeni vazifeler yüklenmesinden dolayı Allahü teâlâya hamd etti. “Yâ Rabbî, sevdiklerin hürmetine, hocam Emîr Sultan hazretleri hürmetine beni hainlerden, münafıklardan eyleme! Padişahımızın ve devletimizin itimadına layık eyle. Verilen vazifeyi noksansız yapabilmem için güç, kuvvet, aşk, şevk, imkân ve sağlam bir irade ver. Düşmanların hile, desise ve şerlerinden hıfz-u himaye eyle…” diye her zaman yaptığı duâsını bir daha kalpten tekrarladı.

Namede yazılanlara dalınca unuttuğu güvercini geldi aklına. “Zaten bütün insanlar hep böyledir. Bak hemen sattım. Onca yolu gece demeden, yağmur ve fırtınaya aldırmadan gel. Şaşkın Doğan unutsun seni. Eee! N'apacaksın ki burası böyle nankörlerin çok olduğu bir dünya! Bir tarafta nankörler, diğer tarafta da fedakârlar.”

Hemen kalktı. Dolabında devamlı bulundurduğu ve onun çok sevdiği kuru mısır kırmasından bir avuç önüne koydu. “Mükâfatını verelim. Yoksa başıma kakarsın. Neme lazım arkadaşım.”

Salih olan arkadaş, iyiye rehber olur,

Kişi sevdikleriyle, elbet beraber olur.

DEVAMI YARIN

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