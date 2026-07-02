Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahıs, üst geçitte yarı çıplak halde asılı bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler cansız bedeni geçitten indirdi.

Dün sabah erken saatlerde Kocaeli'nin Gebze ilçesi D100 Karayolu'ndaki üst geçitte edinilen bilgiye göre, üst geçitte yarı çıplak halde iple boğazından asılı kişiyi gören vatandaşlar ekiplere haber verdi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLECEK

Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye de sepetli araçla üst geçitte bulunan adamın cansız bedenini aşağıya indirdi. Hayatını kaybeden erkek şahsın kim olduğu henüz öğrenilemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Üst geçitte ayaklarından asılı ceset buldular! Bursa Gebze

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