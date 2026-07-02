İhlas Haber Ajansı
Üst geçitte ayaklarından asılı ceset buldular! Bursa Gebze
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahıs, üst geçitte yarı çıplak halde asılı bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler cansız bedeni geçitten indirdi.
Özetle DinleÜst geçitte ayaklarından asılı ceset buldular! Bur...
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D100 Karayolu üzerindeki bir üst geçitte yarı çıplak halde iple asılı bir erkek cesedi bulundu.
- Vatandaşlar tarafından durumun bildirilmesi üzerine ekipler olay yerine geldi.
- Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
- İtfaiye, sepetli araç yardımıyla cansız bedeni aşağıya indirdi.
- Hayatını kaybeden şahsın kimliği henüz belirlenemedi.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Dün sabah erken saatlerde Kocaeli'nin Gebze ilçesi D100 Karayolu'ndaki üst geçitte edinilen bilgiye göre, üst geçitte yarı çıplak halde iple boğazından asılı kişiyi gören vatandaşlar ekiplere haber verdi.
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KİMLİĞİ TESPİT EDİLECEK
Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye de sepetli araçla üst geçitte bulunan adamın cansız bedenini aşağıya indirdi. Hayatını kaybeden erkek şahsın kim olduğu henüz öğrenilemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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