Trabzonspor, milli futbolcu Aral Şimşir transferinde sona yaklaştı. Bordo-mavililer, Midtjylland ile bonuslarla birlikte 15 milyon euroluk anlaşma sağlarken, transferin resmiyet kazanması halinde kulüp tarihinin en yüksek bonservisli transferine imza atacak.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Trabzonspor, Aral Şimşir transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Bordo-mavililer, hem milli futbolcu hem de kulübü Midtjylland ile prensipte anlaşma sağlarken, Danimarka ekibine ödenecek bonservis bedeli de netleşti.

A Spor'un haberine göre Trabzonspor, 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla 4 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Karadeniz temsilcisinin, Midtjylland'a bonuslarla birlikte toplam 15 milyon euroyu bulan teklifinin de kabul edildiği belirtildi.

Aral Şimşir

KULÜP TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ OLACAK

Transferin resmiyet kazanması halinde Aral Şimşir, Trabzonspor tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcusu olacak.

Böylece bordo-mavililer, bu yaz transfer döneminde 8.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya kattığı Ernest Muçi ile Noah Saviolo için ödenen rakamları geride bırakarak kulüp rekorunu yenileyecek.

Aral Şimşir

SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR

Tarafların ödeme planı ve sözleşmenin son ayrıntıları üzerinde görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Transferin gün içerisinde tamamlanması beklenirken, resmi işlemlerin yarına sarkma ihtimalinin de bulunduğu ifade edildi.

Anlaşmanın tamamlanmasıyla Aral Şimşir, Trabzonspor'un yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı 10. futbolcu olacak. Bordo-mavililer daha önce Ernest Muçi, Noah Saviolo, Sidny Lopes Cabral, Melih Kabasakal, Ruslan Malinovskyi, Samet Akaydin, Metehan Mimaroğlu, Thierry Karadeniz ve Andre Onana transferlerini açıklamıştı.

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