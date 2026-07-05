Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangını paniğe neden oldu. Alevlerin sıçradığı çiftlikteki yangın söndürülürken, ana yangına müdahale devam ediyor.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Kırsal Bereketli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

4 saattir sürüyor! Balıkesir’de orman yangını! Hayvan çiftliğine sıçrayan alevler yürekleri ağza getirdi

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

4 saattir sürüyor! Balıkesir’de orman yangını! Hayvan çiftliğine sıçrayan alevler yürekleri ağza getirdi

ÇİFTLİĞE SIÇRADI

Alevler bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yayılırken, Bereketli Mahallesi'nde çok sayıda büyükbaş hayvanın bulunduğu bir çiftliğin samanlık bölümüne sıçradı. Samanlıktaki yangını söndüren ekipler, alevlerin çiftlik geneline yayılmasını engelledi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

4 saattir sürüyor! Balıkesir’de orman yangını! Hayvan çiftliğine sıçrayan alevler yürekleri ağza getirdi

3 GÜN ÖNCE DE YANGIN ÇIKMIŞTI

3 gün önce de Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yangın meydana gelmişti. 4 ayrı noktadan başlayarak rüzgarın etkisiyle büyüyen arazi yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülmüştü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatılmıştı.

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