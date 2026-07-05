665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale yükselerek adından söz ettiren Feyzullah Aktürk, hem minder hem de yağlı güreşte elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Avrupa şampiyonlukları bulunan milli sporcu, Kırkpınar performansıyla yeniden gündeme geldi. Peki, Feyzullah Aktürk kimdir, kaç yaşında ve nereli?

2026 Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale yükselen Feyzullah Aktürk, son yıllarda hem uluslararası minder güreşinde hem de yağlı güreş organizasyonlarında gösterdiği başarılı performansla öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Avrupa şampiyonlukları bulunan milli sporcu, altın kemer hedefiyle er meydanındaki mücadelesini sürdürüyor.

FEYZULLAH AKTÜRK KİMDİR?

Feyzullah Aktürk, 1 Ocak 1999 tarihinde Manisa'nın Akhisar ilçesinde dünyaya geldi. Serbest stil güreşte 92 kiloda mücadele eden milli sporcu, kariyerini Ankara ASKİ Spor Kulübü bünyesinde sürdürüyor. Minder güreşindeki uluslararası başarılarının yanı sıra son yıllarda yağlı güreşte de önemli dereceler elde eden Aktürk, iki branşı birlikte sürdüren sporcular arasında bulunuyor.

Milli sporcu, uluslararası kariyerinde genç yaş kategorilerinden itibaren önemli başarılara ulaştı. 2019 Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Aktürk, aynı yıl Dünya Gençler Şampiyonası'nı bronz madalya ile tamamladı. Büyükler kategorisinde ise 2022, 2023 ve 2024 Avrupa Güreş Şampiyonaları'nda üst üste üç kez altın madalya kazanarak dikkat çekti.

Feyzullah Aktürk kimdir, kaç yaşında, nereli?

2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ise bronz madalya elde eden Feyzullah Aktürk, uluslararası arenadaki istikrarlı performansını sürdürdü. Kariyeri boyunca Avrupa şampiyonluklarının yanı sıra Dünya Şampiyonası bronz madalyası, Akdeniz Oyunları gümüş madalyası ve Avrupa U23 şampiyonluğu gibi önemli dereceler kazandı.

Yağlı güreş kariyerinde başpehlivanlığa 2021 yılında 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltı boyunda son dört arasına kalarak yükselen Aktürk, 2022 ve 2023 sezonlarında minder güreşine odaklandığı için yağlı güreş organizasyonlarına katılmadı. 2024 yılında yeniden er meydanlarına dönen başarılı güreşçi, sezon içerisinde birçok organizasyonda başpehlivanlık kazandı.

2025 sezonunda ise yağlı güreş liginde önemli çıkış yakalayan Aktürk, çok sayıda organizasyonda şampiyonluk elde etti. Aynı yıl 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kadar yükselerek Orhan Okulu'nun ardından ikinci oldu ve kariyerindeki ilk Kırkpınar finalini oynadı.

2026 sezonunda da başarılı performansını sürdüren Feyzullah Aktürk; Manavgat, Yuntdağı, Sekapark, Akhisar Çağlak ve Şuhut Karaadilli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olarak kürsünün zirvesine çıktı. 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ise yarı finalde Mustafa Taş'ı mağlup ederek üst üste ikinci kez Kırkpınar başpehlivanlık finaline yükseldi.

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