Usulsüz çakar, ‘Dur’ ihtarı, ehliyet… Polise yakalanan sürücüye rekor ceza yağdı!
Bursa’da usulsüz çakar kullanan sürücüye ceza yağdı. Polisten kaçan sürücüye çakarlı araç kullanmaktan 173 bin 392 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin TL, "dur" ihtarına uymamaktan 200 bin TL olmak üzere toplam 786 bin 784 TL idari para cezası kesildi.
- Sürücü H.Ç.'ye çakarlı araç kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak ve 'dur' ihtarına uymamak gibi çeşitli ihlallerden ceza uygulandı.
- Yapılan kontrollerde sürücü H.Ç.'nin daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu ve bu nedenle ehliyetsiz olduğu anlaşıldı.
- Araç sahibi de çakarlı aracı kullandırmaktan ve ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan cezalandırıldı.
- Araç 90 gün süreyle trafikten men edildi.
- Sürücü H.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerinin yaptığı denetim sırasında usulsüz çakar kullanan sürücü fark edildi. Ekipler, 06 ESU 219 plakalı ve usulsüz çakar tertibatı bulunan aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü H.Ç., "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.
786 BİN 784 TL CEZA
Polis ekipleri ve sürücü arasındaki 10 dakikalık kovalamaca sonrasında sürücü yakalandı. Sürücü H.Ç.'ye çakarlı araç kullanmaktan 173 bin 392 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin TL, "dur" ihtarına uymamaktan 200 bin TL olmak üzere çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 786 bin 784 TL idari para cezası kesildi.
|Olay
|Detaylar
|Kovalamaca Süresi
|10 dakika
|Yakalanan Sürücü
|H.Ç.
|İhlaller ve Cezalar
|Toplam İdari Para Cezası
|786.784 TL
DAHA ÖNCE DE ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMIŞ
Yapılan kontrollerde ayrıca H.Ç.'nin daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle sürücü belgesine el konulduğu ve bu nedenle ehliyetsiz olarak direksiyon başına geçtiği de belirlendi.
90 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Sürücü dışında araç sahibine ise çakarlı aracı kullandırmaktan 173 bin 392 TL ve ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 40 bin TL olmak üzere ayrıca idari para cezası uygulandı. Araç 90 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücü H.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.