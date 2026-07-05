Bursa’da usulsüz çakar kullanan sürücüye ceza yağdı. Polisten kaçan sürücüye çakarlı araç kullanmaktan 173 bin 392 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin TL, "dur" ihtarına uymamaktan 200 bin TL olmak üzere toplam 786 bin 784 TL idari para cezası kesildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerinin yaptığı denetim sırasında usulsüz çakar kullanan sürücü fark edildi. Ekipler, 06 ESU 219 plakalı ve usulsüz çakar tertibatı bulunan aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü H.Ç., "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Usulsüz çakar, ‘Dur’ ihtarı, ehliyet… Polise yakalanan sürücüye rekor ceza yağdı!

786 BİN 784 TL CEZA

Polis ekipleri ve sürücü arasındaki 10 dakikalık kovalamaca sonrasında sürücü yakalandı. Sürücü H.Ç.'ye çakarlı araç kullanmaktan 173 bin 392 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin TL, "dur" ihtarına uymamaktan 200 bin TL olmak üzere çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 786 bin 784 TL idari para cezası kesildi.

Olay Detaylar Kovalamaca Süresi 10 dakika Yakalanan Sürücü H.Ç. İhlaller ve Cezalar Çakarlı araç kullanmak: 173.392 TL

Ehliyetsiz araç kullanmak: 200.000 TL

"Dur" ihtarına uymamak: 200.000 TL Toplam İdari Para Cezası 786.784 TL

Usulsüz çakar, ‘Dur’ ihtarı, ehliyet… Polise yakalanan sürücüye rekor ceza yağdı!

DAHA ÖNCE DE ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMIŞ

Yapılan kontrollerde ayrıca H.Ç.'nin daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle sürücü belgesine el konulduğu ve bu nedenle ehliyetsiz olarak direksiyon başına geçtiği de belirlendi.

Usulsüz çakar, ‘Dur’ ihtarı, ehliyet… Polise yakalanan sürücüye rekor ceza yağdı!

90 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Sürücü dışında araç sahibine ise çakarlı aracı kullandırmaktan 173 bin 392 TL ve ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 40 bin TL olmak üzere ayrıca idari para cezası uygulandı. Araç 90 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücü H.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

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