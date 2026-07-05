Die Welt gazetesi, İran Kızılayı’nın ülkenin İlk Cumhurbaşkanı Yardımcısı’na gönderdiği bir mektubun detaylarına ulaştı. Gazetecilerin eline geçen belgelere göre rejim, eski dini lider Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenen tarihi cenaze törenlerinde çıkabilecek izdiham ve kavurucu sıcaklar nedeniyle 1.500 ila 3.000 arasında insanın hayatını kaybedebileceğini öngördü.

Almanya merkezli Die Welt, İran Kızılayı’nın ülkenin İlk Cumhurbaşkanı Yardımcısı’na gönderdiği gizli bir mektubun detaylarına ulaştı.

Gazetecilerin eline geçenbelgelere göre rejim, eski dini lider Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenen tarihi cenaze törenlerinde çıkabilecek olası izdiham ve aşırı sıcaklar nedeniyle 1.500 ila 3.000 arasında insanın hayatını kaybedebileceğini öngördü.

TAHRAN BELEDİYESİ ÇALIŞANI İTİRAF ETTİ: "BİNLERCE YENİ MEZAR HAZIRLANDI"

Mektubun ortaya çıkmasının ardından Die Welt, rejim yetkililerinin muhtemel facia için şimdiden özel bir operasyon grubu oluşturduğunu ileri sürdü.

Alman basını gizli rejim mektubunu ele geçirdi! Korkutan cenaze itirafı: Mezarlar şimdiden kazıldı

Ülkenin en büyük mezarlığı olan Tahran yakınlarındaki Behesht-e Zahra'da binlerce yeni mezarın apar topar kazıldığı aktarıldı. Gazeteye konuşan Tahran Belediyesi’nden bir kaynak, dehşete düşüren hazırlığı da itiraf etti:

"Hazırlanan mezarlar gerçekten var. Rejim yetkililerine 3.000 ölümün kabul edilebilir olduğu, bu sayının sorun yaratmayacağı söylendi. Bu kadar muazzam bir insan topluluğunda ve bu kavurucu sıcaklıkta, kimse tam olarak ne yaşanacağını kestiremiyor."

İranlı yetkililer de Tahran'daki törenlere 10 milyondan fazla kişinin katılmasını beklediklerini açıklamıştı.

Alman basını gizli rejim mektubunu ele geçirdi! Korkutan cenaze itirafı: Mezarlar şimdiden kazıldı

REJİMİN KANLI CENAZE SİCİLİ

İran'ın geçmişteki lider cenazelerinde yaşanan ölümcül izdiham kronolojisine de dikkat çeken Alman basını 1989 yılında rejimin kurucusu Ayetullah Humeyni’nin cenazesinde milyonların tabuta hücum etmesi sonucu çok sayıda ölüm ve yaralanma vakası yaşandığını anımsattı.

Benzer şekilde, 2020 yılında ABD saldırısında öldürülen Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Kirman'daki cenaze töreninde de resmi rakamlara göre en az 56 kişi ezilerek can vermiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Alman basını, Tahran yönetiminin bu kez geçmişteki tüm örnekleri gölgede bırakacak çok daha büyük bir insani felakete bile bile göz yumduğunu iddia etti.

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