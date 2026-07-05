Devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrail'in eski Savunma Bakanı Liberman, mevcut kabinenin beceriksizliği ve koltuk sevdası yüzünden ordunun lojistik bir çöküşün eşiğinde olduğunu savunarak 10 gün içinde askeri birliklerin elinde hiçbir mühimmat kalmayacağı uyarısında bulundu

İsrail siyasetinde Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine yönelik eleştiriler tırmanırken, eski İsrail Savunma Bakanı ve İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman’dan mühimmat itirafı geldi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a açıklamalarda bulunan Liberman, mevcut hükümetin beceriksizliği ve kişisel ikbal kaygıları yüzünden ordunun lojistik bir çöküşün eşiğinde olduğunu iddia etti.

Netanyahu'yu hedef alan Liberman, stratejik körlüğü şöyle açıkladı:

"Netanyahu hükümeti, sırf kendi koltuğunu korumak ve koalisyonu bir arada tutabilmek için koskoca ülkeyi mahvetmeye hazır. Açıkça uyarıyorum; 10 gün içinde İsrail ordusunun elinde hiçbir mühimmat kalmayacak."

İsrail canlı yayındaki itirafla çalkalanıyor! Eski Bakan süre verdi: "10 gün içinde ordunun elinde hiçbir mühimmat kalmayacak"

HAREDİ YASASINA TEPKİ GÖSTERDİ: "ASKER KAÇAKLIĞINI MEŞRULAŞTIRIYORLAR"

Hükümetin, Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudileri zorunlu askerlikten muaf tutmaya yönelik hazırladığı tartışmalı yasa tasarısına da ateş püsküren eski Savunma Bakanı, ordunun insan kaynağı sıkıntısı çektiği bu kritik dönemde atılan adımın bir ihanet olduğunu savundu. Liberman, meclise getirilmek istenen muafiyet düzenlemesi hakkında, "Bu yasa, orduya katılmamayı ve düpedüz asker kaçaklığını kurumsal olarak meşrulaştırmaktan başka hiçbir işe yaramamaktadır" dedi.

İsrail canlı yayındaki itirafla çalkalanıyor! Eski Bakan süre verdi: "10 gün içinde ordunun elinde hiçbir mühimmat kalmayacak"

"HAMAS YENİDEN ROKET ÜRETMEYE BAŞLADI"

Savaşın sahadaki gidişatına dair de karamsar bir tablo çizen Avigdor Liberman, Netanyahu'nun "Hamas'ı yok ettik" söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. Gazze Şeridi'nde Hamas'ın kontrolünü her geçen gün daha da sıklaştırdığını iddia eden Liberman, örgütün yer altı imalathanelerinde yeniden aktif olarak roket üretmeye başladığını iddia etti.

Öte yandan, İsrail'in iddialarına Hamas cephesinden cevap gecikmedi. Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, İsrail kamuoyunda köpürtülen "Gazze'de askeri kapasitemizi hızla yeniden inşa ediyoruz" iddialarının tamamen asılsız birer manipülasyondan ibaret olduğunu belirtti. Kasım, İsrail yönetiminin Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırılarını küresel kamuoyu nezdinde meşrulaştırmak amacıyla bu tarz hayali propagandalar ürettiğini kaydetti.

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