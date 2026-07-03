İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki liderin yakın zamanda ABD'de bir araya gelme konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde yakın gelecekte ABD'de yüz yüze bir araya gelme konusunda anlaşmaya vardı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre görüşmede Netanyahu, ABD'nin 250. Bağımsızlık Günü dolayısıyla Trump'ı tebrik etti. Açıklamada, Netanyahu'nun ABD'yi "küresel özgürlüğün garantörü" olarak nitelendirdiği ve İsrail'in iki ülke arasındaki güçlü ilişkilere büyük önem verdiğini ifade ettiği belirtildi.

TARİH HENÜZ NETLEŞMEDİ

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu'nun ABD ziyaretinin tarihi henüz kesinleşmedi. Görüşmenin Beyaz Saray'da yapılmasının beklendiği aktarıldı.

Haberde ayrıca Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın da Washington'u ziyaret etmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

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TRUMP'IN HEDEFİ NETANYAHU İLE AVN'I BİR ARAYA GETİRMEK

KAN'ın haberinde, Trump'ın Netanyahu ile Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı aynı çatı altında buluşturmayı istediği öne sürüldü. Ancak bu konuda henüz somut bir ilerleme sağlanamadığı belirtildi.

Haberde ayrıca Avn'ın daha önce Netanyahu ile telefon görüşmesi yapmaya sıcak bakmadığı da hatırlatıldı.

İLİŞKİLERDE GERİLİM İDDİALARI

Son dönemde ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın İsrail yönetiminde rahatsızlık yarattığı öne sürülürken, Trump'ın özellikle Lübnan politikası nedeniyle Netanyahu'yu sert sözlerle eleştirdiği iddia edilmişti.

Uluslararası basında yer alan haberlerde de iki lider arasındaki ilişkilerde son dönemde gerginlik yaşandığı öne sürülüyordu.

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