İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan ile varılan çerçeve anlaşmasının ardından ilk kez kameraların karşısına geçti. İsrail ordusunun çekileceği iki pilot bölgeyi harita üzerinden gösteren Netanyahu, Lübnan'dan gelebilecek "tehditlere" karşı saldırı düzenleyebileceklerini savunurken, İran'a da sert mesajlar verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin arabuluculuğunda Lübnan ile varılan çerçeve anlaşmasının ardından düzenlediği ilk basın toplantısında, İsrail ordusunun çekileceği iki pilot bölgeyi harita üzerinden gösterdi.

Netanyahu, İsrail ordusunun tavsiyesi doğrultusunda, İsrail ile Lübnan arasında "sarı hat" olarak adlandırılan bölgenin ötesinde, işgal altındaki iki pilot alanın belirlendiğini öne sürdü.

Netanyahu harita üzerinden anlattı! Çekilecekleri bölgeleri tek tek gösterdi

Söz konusu bölgelerde İsrail askerlerinin çekileceğini ve yerlerine Lübnan ordusunun konuşlanacağını ifade eden Netanyahu, buna karşın İsrail ordusunun Beaufort (Şakif) bölgesi ile Lübnan'ın güneyindeki bazı noktalardaki varlığını sürdüreceğini söyledi.

"İHLAL OLURSA KARŞILIK VERİRİZ"

Netanyahu, olası anlaşma ihlallerine karşı askeri karşılık vereceklerini belirterek, Lübnan'dan kaynaklanacak herhangi bir "tehdit" durumunda saldırı düzenleyebileceklerini savundu.

İran'a da mesaj veren Netanyahu, Tahran'dan İsrail'e yönelik herhangi bir saldırı olması halinde sert şekilde karşılık vereceklerini ifade etti.

İran'daki iç gelişmelere de değinen İsrail Başbakanı, ülkede protestoların sürdüğünü belirterek, "İran'da gösteriler var ve rejimin düşeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası