Netanyahu harita üzerinden anlattı! Çekilecekleri bölgeleri tek tek gösterdi
İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan ile varılan çerçeve anlaşmasının ardından ilk kez kameraların karşısına geçti. İsrail ordusunun çekileceği iki pilot bölgeyi harita üzerinden gösteren Netanyahu, Lübnan'dan gelebilecek "tehditlere" karşı saldırı düzenleyebileceklerini savunurken, İran'a da sert mesajlar verdi.
- Netanyahu, anlaşma ihlalleri durumunda askeri karşılık vereceklerini ve Lübnan'dan kaynaklanacak herhangi bir tehditte saldırı düzenleyebileceklerini savundu.
- İran'a yönelik bir mesajda, İsrail'e yönelik herhangi bir saldırı olması halinde sert karşılık verileceğini ifade etti.
- Netanyahu, İran'daki protestoların sürdüğünü ve rejimin düşeceğine inandığını belirtti.
- İsrail ordusunun Beaufort (Şakif) bölgesi ile Lübnan'ın güneyindeki bazı noktalardaki varlığını sürdüreceğini söyledi.
- İsrail askerlerinin çekileceği iki pilot bölgenin harita üzerinden gösterildiğini belirtti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin arabuluculuğunda Lübnan ile varılan çerçeve anlaşmasının ardından düzenlediği ilk basın toplantısında, İsrail ordusunun çekileceği iki pilot bölgeyi harita üzerinden gösterdi.
Netanyahu, İsrail ordusunun tavsiyesi doğrultusunda, İsrail ile Lübnan arasında "sarı hat" olarak adlandırılan bölgenin ötesinde, işgal altındaki iki pilot alanın belirlendiğini öne sürdü.
Söz konusu bölgelerde İsrail askerlerinin çekileceğini ve yerlerine Lübnan ordusunun konuşlanacağını ifade eden Netanyahu, buna karşın İsrail ordusunun Beaufort (Şakif) bölgesi ile Lübnan'ın güneyindeki bazı noktalardaki varlığını sürdüreceğini söyledi.
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"İHLAL OLURSA KARŞILIK VERİRİZ"
Netanyahu, olası anlaşma ihlallerine karşı askeri karşılık vereceklerini belirterek, Lübnan'dan kaynaklanacak herhangi bir "tehdit" durumunda saldırı düzenleyebileceklerini savundu.
İran'a da mesaj veren Netanyahu, Tahran'dan İsrail'e yönelik herhangi bir saldırı olması halinde sert şekilde karşılık vereceklerini ifade etti.
İran'daki iç gelişmelere de değinen İsrail Başbakanı, ülkede protestoların sürdüğünü belirterek, "İran'da gösteriler var ve rejimin düşeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.