Ankara'da NATO mesaisi mutfakta da başladı. Başkentteki bir restoran, Donald Trump gelirse diye özel masa hazırlayıp zirve sonuna kadar kaldırmama kararı aldı. Personel kıyafetlerini tek tip hale getiren restoran, et kapasitesini 3-4 katına, masa sayısını ise iki katına çıkardı.

Ankara’da düzenlenecek kritik NATO Zirvesi için geri sayım başlarken, Aspavacılar da dünya liderlerini ağırlamak için adeta seferberlik ilan etti.

Zirve trafiğinin en renkli hazırlığı ise Ankara'nın tescilli dönerini dünyaya tanıtmaya hazırlanan yerel bir restorandan geldi.

Ankara'da Aspavacılarda Trump için olağanüstü hazırlık: Masası hazır, kıyafetler bile değişti

ABD Başkanı Donald Trump için özel bir VIP masa ayıran ve lider Türkiye'den ayrılana kadar bu masayı hiç bozmayacağını açıklayan işletme, dünya siyasetinin kalbinin atacağı zirve öncesi Başkent’teki hazırlıkların boyutunu gözler önüne serdi.

TRUMP İÇİN KIYAFETLERİNİ DE DEĞİŞTİRDİLER

NATO Zirvesi hazırlıkları kapsamında et kapasitelerini ve masa sayılarını artırdıklarını ifade eden Metin Gümüş, "NATO Zirvesi dolayısıyla yabancı misafirlerimiz gelecektir.

Onlar için bütün hazırlıklarımızı tamamladık, kendilerine sürpriz ikramlar yapacağız. Türk mutfağını tanıtacağız ve buradan gittikten sonra Ankara'nın lezzetlerini, Türk lezzetlerini unutmayacaklar.

Ankara'da Aspavacılarda Trump için olağanüstü hazırlık: Masası hazır, kıyafetler bile değişti

Kıyafetlerimizi tek tipe çevirdik. Ankara’nın döneri meşhur olduğu için et kapasitesini 3-4 katına çıkarttık. Masa sayısını iki katına çıkarttık. NATO Zirvesi’ne özel olarak misafirlerimize çiğ köfte, künefe, mırra ve semaverde çay ikram edeceğiz. Türk misafirperverliğini yabancı misafirlerimize göstereceğiz ve mutlu bir şekilde uğurlayacağız" dedi.

Ankara'da Aspavacılarda Trump için olağanüstü hazırlık: Masası hazır, kıyafetler bile değişti

ABD BAŞKANI GİDENE KADAR MASA BOZULMAYACAK

ABD Başkanı Donald Trump için özel olarak ayrılan masanın zirve boyunca sürekli hazır tutulacağını ifade eden Gümüş, "NATO Zirvesi Ankara'da olacağı için ABD Başkanı Trump için bir masa hazırladık. Kendisi Türkiye'den ayrılana kadar o masayı bozmayıp, sürekli ürünlerini tazeleyeceğiz ve gelmesini bekleyeceğiz. Bizi tercih edip, bir şans verirse kendisine Türk mutfağının en güzel lezzetlerini sunacağız. Damağında hoş bir lezzetle ABD'ye uğurlayacağız" şeklinde konuştu.

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