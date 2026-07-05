Beşiktaş, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Slovakya kampındaki ikinci hazırlık maçına çıkıyor. Siyah-beyazlıların MTE 1904 KFT ile oynayacağı karşılaşmanın yayın saati, canlı yayın platformu ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Beşiktaş-MTE 1904 KFT hazırlık maçı yayın bilgileri...

Yeni sezon çalışmalarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, kamp programındaki ikinci hazırlık maçında MTE 1904 KFT ile karşı karşıya geliyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, yeni transferleri ve genç oyuncuların performansını değerlendireceği mücadelede sahaya çıkıyor.

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile MTE 1904 KFT arasında oynanan hazırlık karşılaşması 5 Temmuz 2026 Pazar günü saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

Beşiktaş hazırlık maçı hangi kanalda? Beşiktaş-MTE 1904 KFT hazırlık maçı

BEŞİKTAŞ-MTE 1904 KFT MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Beşiktaş'ın Slovakya kampındaki ikinci hazırlık karşılaşması, yeni sezon öncesinde teknik heyetin oyuncuları farklı oyun planları içerisinde değerlendirmesi açısından önem taşıyor. Vincenzo Italiano'nun hem yeni transferleri hem de altyapıdan gelen isimleri farklı pozisyonlarda denemesi bekleniyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Emir, Ndidi, Olaitan, Cerny, Taylan, Djald, Devrim, Emirhan, Yasin, Fahri Kerem, Semih

Beşiktaş hazırlık maçı hangi kanalda? Beşiktaş-MTE 1904 KFT hazırlık maçı

BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU

Beşiktaş'ın Slovakya'da gerçekleştireceği hazırlık kampının kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Emir Yaşar, Emre Bilgin, Ahmet Okutan, Tuğra Yeşilyurt, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Junior Olaitan, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda, Cumali Gürsel, Kerem Ay, Kartal Cengizer, Azem Yortaç, Ozan Sevim.

Orkun Kökçü, Amir Murillo ve Hyeongyu Oh ise 10 Temmuz'da kampa dahil olacak.

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