Peugeot Temmuz 2026 fiyat listesi belli oldu. Markanın e-208, e-308, 408, 2008, e-2008, 3008, e-3008, 5008 ve e-5008 modellerinin güncel fiyatları açıklandı. İşte Peugeot'nun Temmuz ayı fiyatları...

Türkiye otomobil pazarının en popüler markalarından Peugeot, Haziran 2026 güncel fiyat listesini açıkladı. Markanın hatchback, sedan, SUV ve elektrikli modellerinden oluşan geniş ürün gamında yeni fiyatlar netleşirken, araç satın almayı planlayan tüketiciler de güncel rakamları yakından takip ediyor.

ELEKTRİKLİ E-208 FİYATLARI

Peugeot'nun tamamen elektrikli E-208 modeli, düşük enerji tüketimi ve sessiz sürüş deneyimiyle elektrikli otomobil arayan kullanıcıların takibinde. Peki e-208’in güncel Temmuz ayı fiyatı ne kadar?

Model Fiyat (TL) E-208 GT 100kW 1.999.500

Tamamen elektrikli Peugeot E-308 Temmuz ayı fiyat listesi

Model Fiyat (TL) E-308 GT 115kW 2.381.000

PEUGEOT 2008 TEMMUZ AYI FİYATLARI

Peugeot 2008’in GT versiyonunda Temmuz ayı fiyatına zam yapıldı.

PEUGEOT 2008 Model Haziran Fiyatı (TL) Temmuz Fiyatı (TL) Fark (TL) 2008 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.353.000 2008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.566.500 2.580.000 13.500

Tamamen elektrikli Peugeot E-2008 Temmuz ayı fiyat listesi

Model Fiyat (TL) E-2008 ALLURE 115kW 2.201.500 E-2008 GT 115kW 2.308.500

Peugeot’nin yeni 408 modelinde Haziran ayında uygulanan 240 bin TL’ye varan indirim, Temmuz ayında da uygulanıyor.

Model Fiyat (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) Yeni 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.570.000 2.330.000 -240.000 Yeni 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Cam Tavan 2.695.000 Yeni 408 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.910.000 2.745.000 -165.000

PEUGEOT 3008 TEMMUZ AYI FİYAT LİSTESİ

Model Fiyat (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) 3008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.851.000 2.649.000 -202.000 3008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 3.259.000

Tamamen elektrikli Peugeot E-3008 Temmuz ayı fiyat listesi

Model Fiyat (TL) E-3008 Allure 157kW (210hp) 3.318.000 E-3008 GT 157kW (210hp) 3.514.500

PEUGEOT 5008 TEMMUZ AYI FİYAT LİSTESİ

Model Fiyat (TL) Yeni 5008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 3.290.000 Yeni 5008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 3.545.500

Tamamen elektrikli Peugeot E-5008 Temmuz ayı fiyat listesi

Model Fiyat (TL) Yeni E-5008 Allure 157kW (210hp) 3.502.000 Yeni E-5008 GT 157kW (210hp) 3.644.000

PEUGEOT TEMMUZ AYI KAMPANYALARI

E-208 için 340.000 TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz,

2008 modeli için 250.000 TL’ye 12 ay yüzde 1,09 faiz,

E-2008 Allure modeli için 225.000 TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz,

3008 Allure modeli için 1.000.000 TL’ye 9 ay ve E-3008 Allure için 6 ay yüzde 0,99 faiz,

5008 GT için 1.000.000 TL’ye 9 ay, E-5008 Allure modeli için 6 ay ve yüzde 0,99 faiz avantajı sunuluyor.

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