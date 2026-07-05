Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Bild gazetesine verdiği özel röportajda Ukrayna-Rusya savaşındaki son durumu değerlendirirken Avrupa'nın askeri geleceğine dair çok konuşulacak itiraflarda bulundu.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Berlin’deki makamında Bild gazetesine verdiği özel röportajda, Ukrayna-Rusya savaşındaki son durumu değerlendirdi.

Cephe hattındaki durağanlığa rağmen Rus ordusunun çok ağır kayıplar verdiğini belirten Pistorius, şu ifadeleri kullandı:

"Durum hiç bu kadar iyi görünmemişti. Savaş alanında pek hareket yok ancak her seferinde Rus silahlı kuvvetleri hayal edilemeyecek kadar büyük kayıplar veriyor. Özellikle Ukrayna, Rusya’nın kendi topraklarındaki hedefleri vurmayı giderek daha fazla başarıyor ve böylece ordunun rafineri ve lojistik altyapısını tahrip ediyor."

Ukrayna'nın Kiev taarruzu için 70 milyar avroluk yeni bir AB kredisine ihtiyaç duyduğunu ve Almanya'nın bu fonda en büyük payı üstleneceğini kaydeden Alman Bakan, Kiev’in uzun süredir talep ettiği gelişmiş füze sistemine dair de net bir kapıyı kapattı:

"Ukrayna’nın artık Taurus seyir füzelerine ihtiyacı olduğunu sanmıyorum."

Alman Bakan tarih verdi! "NATO topraklarına saldırabilirler!"

"2029'DA RUSYA'NIN NATO TOPRAKLARINA SALDIRMASI MÜMKÜn"

Rusya'nın önümüzdeki yıllarda Avrupa güvenliği için doğrudan bir tehdit oluşturabileceğine dikkat çeken Pistorius, askeri istihbarat öngörülerini paylaştı:

"2029 yılında, Rusya'nın en azından NATO topraklarına kısmi bir saldırı girişiminde bulunmasının mümkün olacağı bir noktaya ulaşılacağını öngörüyoruz. Bunu yapıp yapmayacağını ise henüz bilmiyoruz."

Alman Ordusu'nun savaş ihtimaline karşılık hazırlık durumunu da eleştiren Pistorius, savunma sanayisinde sipariş ettikleri hızda teslimat alamadıklarını itiraf etti. Litvanya'daki NATO sınır hattına konuşlandırılacak 4 bin 800 Alman askeri arasında uzman kadro eksiği yaşandığını kabul eden Bakan, "Bu durumlarda nihayetinde zorunlu askerlik söz konusu olabilir" diyerek bin kişiden az bir grup için bu uygulamanın devreye girebileceğinin sinyalini verdi.

Alman Bakan tarih verdi! NATO topraklarına saldırabilirler!

MİLYARLIK PROJELERİN ÇÖKÜŞÜ İTİRAFI: "VERGİ MÜKELLEFLERİ İÇİN BİR FELAKET"

Almanya'nın en büyük iki savunma yatırımı olan "Yeni Avrupa Savaş Uçağı" ve "F126 Fırkateyni" projelerinin başarısızlıkla sonuçlanması ve milyarlarca avronun çöpe gitmesi hakkındaki soruya da cevap veren veren Pistorius, bu projelerin geçmiş on yıldan devralındığını belirterek şöyle konuştu:

"İki milyar avro, en hafif tabirle vergi mükellefleri için bir felaket. Ancak projenin daha da uzaması ve daha pahalı hale gelmesi riskini göze almak, daha da büyük bir felaket olurdu. Bugün önemli olan hızlı tedarik, abartılı çözümlerden kaçınmaktır. Gerçekten küçülmeye gitmek, hemen fayda sağlayacak, uygun fiyatlı ve hızlı teslim edilebilecek şeyleri tedarik etmek gerekiyor."

Savaş teknolojisindeki hızın önemine değinen Pistorius, dron tedarikinde de daha farklı bir lojistik yaklaşım sergileyeceklerini ifade etti:

"Asla yeterli sayıda insansız hava aracına sahip olunamayacak. Üç ay içinde modası geçecek 100.000 insansız hava aracını cephaneliklerde bulundurmanın bir faydası yoktur. Ukrayna’da dron teknolojisi 8 ila 12 haftalık döngülerle değişiyor. Sanayi ile birlikte doğru sistemleri satın alabilmek ama bunları stokta tutmamak üzere bir sistem kurmalıyız."

"AFD BAKANINA GİZLİ BİLGİ VERMEK BANA BÜYÜK RAHATSIZLIK VERİR"

Eylül ayında Almanya'nın doğu eyaletlerinde yapılacak seçimlerde aşırı sağcı AfD'nin mutlak çoğunluğu elde etme ihtimalinden bir demokrat olarak derin endişe duyduğunu gizlemeyen Boris Pistorius, ulusal güvenlik uyarısında bulundu:

"Gizli sınıflandırılmış bilgilere kime erişim izni verebileceğimiz konusunu yoğun bir şekilde ele alıyoruz. Bir AfD bakanına gizli bilgileri iletmek bana elbette büyük bir rahatsızlık verir! Pek çok AfD temsilcisinin kamuoyuna yaptığı açıklamaları dinlemeniz yeter. Putin’ye olan yakınlıkları gözden kaçmıyor. Rusya’dan para geldiği yönündeki iddialar da ortada. Bu bilgilerin dikkatsizce yanlış ellere geçmesine izin verebileceğimizi ciddi ciddi düşünebilir miyiz? Bunun kesinlikle olmaması gerektiği apaçık ortada."

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