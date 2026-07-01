Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Abdulkadir Baytimur, silahla intihar girişiminde bulunduğu iddiasıyla kaldırıldığı hastanede tedavi gördüğü 2 günün ardından hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde Fen İşleri Daire Başkanı olarak görev yapan Abdulkadir Baytimur iddiaya göre evinde silahla intihar girişiminde bulundu.

2 GÜN DAYANDI

Ağır yaralanan Baytimur, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 gündür hayat mücadelesi veren Baytimur, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Abdulkadir Baytimur

Baytimur'un cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Daha önce Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı olarak görev yapan Baytimur, 2024 yılında Fen İşleri Daire Başkanlığı'na getirildiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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