Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kızına manikür ve pedikür hizmeti vermek için evine giden kadın kuaför Derya Gündoğdu'nun aniden fenalaşarak hayatını kaybettiği iddia edildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve iş adamı Aziz Yıldırım'ın evine giden kuaför Derya Gündoğdu'nun hayatını kaybetmesinin ardından polis ekiplerinin çalışma başlattığı belirtildi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Aziz Yıldırım'ın kızına manikür ve pedikür yapmak üzere Yıldırım ailesinin evine giden kuaför çalışanı Derya Gündoğdu, bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti.

İHBAR SONRASI SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İddiaya göre Gündoğdu, evde bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden fenalaştı. Fenalaşmasının ardından genç kadının yere düştüğü ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öne sürüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildiği ve ekiplerin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI NETLEŞECEK

Polis ekipleri evde geniş çaplı inceleme başlatırken, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Derya Gündoğdu’nun ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu ortaya çıkacak. Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

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