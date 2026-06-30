Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yabancı kuralına dair 10+4 açıklamasına tepki gösterdi. Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Süper Lig kulüplerinin oy birliğiyle aldığı tavsiye kararına (12+2 veya 12+5) uymayan TFF'yi hedef aldı.

TFF, 2026-2027 sezonunda 10+4 olarak uygulanacağı duyurulan "yabancı kuralı"nda, Süper Lig kulüplerinin talebine rağmen değişiklik yapmayacağını duyurdu. Bu kararın ardından Fenerbahçe'de ilk açıklama Genel Sekreter Mahmut Uslu'dan geldi.

Mahmut Uslu

10+4'ÜN AYRINTILARI

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir. Geçtiğimiz sezon başında bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında, kulüplerin A takım listesinde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır. A takım listelerine 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde en az 4'ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır" ifadelere yer verildi.

"BAŞKA ÜLKELERE Mİ ÇALIŞACAĞIZ?"

HT Spor'a konuşan Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu, TFF'nin kararına tepki gösterdi. Uslu, "Federasyonun yabancı futbolcu sayısında değişikliğe gitmeme kararını rezalet olarak değerlendiriyoruz. Başka ülkelere mi hizmet edeceğiz, onlar için mi çalışacağız? İnşallah bu kararı yeniden gözden geçirir ve değiştirirler. Bir basın toplantısı düzenleyerek de bu kararın ne kadar yanlış olduğunu detaylı şekilde anlatacağız" sözlerini sarf etti.

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