ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkını sınırlandırmayı amaçlayan başkanlık kararnamesini reddetti.

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkını sınırlandırmayı hedefleyen başkanlık kararnamesine ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, ABD Anayasası'nın 14. maddesi uyarınca ülkede doğan hemen hemen tüm çocukların doğumla vatandaşlık hakkına sahip olduğunu belirterek, mevcut uygulamanın devam etmesi yönünde hüküm verdi.

Başyargıç John Roberts, anayasanın doğumla vatandaşlık hakkını güvence altına aldığını vurgularken, Trump'ın ülkede yasa dışı veya geçici statüyle bulunan kişilerin ABD'de doğan çocuklarının vatandaşlık kazanmasını engellemeyi amaçlayan başkanlık kararnamesi kabul edilmedi.

Karar, Yüksek Mahkeme üyelerinin 6'sının oyuyla alındı. Böylece doğumla kazanılan vatandaşlık hakkı bir kez daha anayasal güvence kapsamında teyit edilmiş oldu.

GÖREVE GELİR GELMEZ KARARNAME İMZALAMIŞTI

Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk gününde imzaladığı kararnameyle, ülkeye yasa dışı yollarla giren veya geçici vizelerle ABD'de bulunan kişilerin ülkede doğan çocuklarına otomatik vatandaşlık verilmesini engellemeyi hedeflemişti.

Ancak söz konusu kararname, daha önce görülen davalarda alt mahkemeler tarafından Anayasa'ya aykırı bulunmuş ve bu nedenle yürürlüğe girememişti.

ABD Anayasası'nın 14. maddesinde, "ABD'de doğan veya vatandaşlığa kabul edilen ve yargı yetkisine tabi olan tüm kişiler, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıdır" hükmü yer alıyor. Yüksek Mahkeme'nin son kararıyla bu anayasal güvence bir kez daha teyit edilmiş oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası