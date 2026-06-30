Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından tutuklanan Berkant Acil, kamuoyunun gündemine geldi. Haluk Levent'in kardeşi olan Acil'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor.

Şile Belediyesi soruşturmasında adı geçen isimlerden biri olan Berkant Acil hakkında verilen tutuklama kararının ardından internet aramalarında biyografisine yönelik sorgular arttı. Organizasyon sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Acil, aynı zamanda Haluk Levent'in kardeşi olarak da tanınıyor. İşte Berkant Acil'in hayatı ve kariyerine ilişkin öne çıkan bilgiler...

BERKANT ACİL KİMDİR?

Berkant Acil, organizasyon ve etkinlik sektöründe faaliyet gösteren bir iş insanıdır. Uzun yıllardır konser, festival ve çeşitli etkinlik organizasyonları alanında çalışan Acil, Koşanadam Organizasyon şirketini kurdu.

Kariyer yolculuğunu 1990'lı yılların ortalarına kadar götüren Berkant Acil, müzik sektörüne Haluk Levent'in orkestrasında gitar çalarak başladı. Daha sonraki yıllarda organizasyon, konser planlaması ve etkinlik yönetimine yönelen Acil, 2003 yılında kendi organizasyon şirketini kurdu. İlerleyen süreçte belediyeler, üniversiteler ve çeşitli kurumlarla konser ve festival organizasyonları gerçekleştirdi.

Berkant Acil kimdir, kaç yaşında? Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in biyografisi

HALUK LEVENT'İN KARDEŞİ KİMDİR?

Berkant Acil, şarkıcı Haluk Levent'in kardeşi olmasıyla da tanınıyor. Profesyonel hayatı Haluk Levent'İn orkestrasında attığını ve burada edindiği deneyimlerin organizasyon sektörüne yönelmesinde önemli rol oynadığını ifade ediyor.

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