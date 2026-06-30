Wimbledon 2026 başladı. Dünyanın en prestijli tenis organizasyonlarından biri olarak gösterilen turnuvada karşılaşmaları canlı takip etmek isteyen sporseverler, yayıncı kuruluşu, maç saatlerini ve izleme seçeneklerini araştırıyor. Özellikle milli tenisçi Zeynep Sönmez'in maçları yakından takip ediliyor.

Sezonun üçüncü grand slam organizasyonu olan Wimbledon'da dünyanın en başarılı tenisçileri şampiyonluk mücadelesi veriyor. Londra'da başlayan turnuvada ilk tur karşılaşmaları devam ederken, milli tenisçi Zeynep Sönmez'in ikinci tura yükselmesi de Türk tenisinde büyük heyecan oluşturdu. İşte Wimbledon 2026'nın yayın bilgileri ve turnuvaya dair merak edilen ayrıntılar...

WIMBLEDON HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

2026 Wimbledon Tenis Turnuvası, Türkiye'de TRT'de (TRT Spor/TRT Spor Yıldız), S Sport ve S Sport Plus ekranlarından tenis tutkunlarıyla buluşuyor. Turnuva boyunca günün öne çıkan karşılaşmaları televizyon ekranlarından canlı yayınlanırken, farklı kortlardaki mücadeleler de yayın programına göre izleyiciyle buluşuyor.

Wimbledon hangi kanalda, nereden izlenir? 2026 Wimbledon Tenis Turnuvası

2026 WIMBLEDON TENİS TURNUVASI YAYIN BİLGİLERİ

29 Haziran'da başlayan Wimbledon 2026, iki hafta boyunca dünyanın en önemli tenisçilerini Londra'daki All England Club'da buluşturuyor. Çim kort sezonunun en prestijli organizasyonu olarak kabul edilen turnuvada kadınlar ve erkeklerde tekler şampiyonları 11 ve 12 Temmuz tarihlerinde belli olacak.

Wimbledon hangi kanalda, nereden izlenir? 2026 Wimbledon Tenis Turnuvası

Erkeklerde dünya 1 numarası Jannik Sinner, Novak Djokovic ve Alexander Zverev; kadınlarda ise Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff ve Elena Rybakina turnuvanın öne çıkan isimleri arasında yer alıyor. Emeklilik kararından dönen Serena Williams ise özel davetle Wimbledon ana tablosuna dahil edildi. Williams, yaklaşık dört yıl aradan sonra korta çıktı.

Wimbledon hangi kanalda, nereden izlenir? 2026 Wimbledon Tenis Turnuvası

ZEYNEP SÖNMEZ WİMBLEDON'DA

Turnuvanın ilk gününde korta çıkan milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD'li Ann Li'yi 7-5, 1-6 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek ikinci tura yükseldi. Dünya sıralamasında 51. basamakta bulunan milli sporcu, bir sonraki turda Claire Liu-Hanne Vandewinkel eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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