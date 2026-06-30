Patronluğu yalnızca şirket yönetimi ve finansal başarı üzerinden değil; temsil, güven, itibar ve sorumluluk ekseninde ele alan PATRON, iş dünyasının en az konuşulan ancak en kritik konularına ışık tutuyor.

Dr. Arzu Aydın ve Selçuk Ergin tarafından kaleme alınan kitap, iş dünyasında "sözleşmesi olmayan tek rol" olarak tanımlanan patronluğu, yönetim kurullarından kriz dönemlerine ve kuşak geçişlerine uzanan gerçek deneyimlerle ele alıyor. Türkiye'de patronluğu kapsamlı bir bakış açısıyla değerlendiren kitabın telif gelirlerinin tamamı kız çocuklarının eğitimine bağışlanıyor.



İş dünyasının en kritik rolü kitap oldu: PATRON

Şirket kurmayı, büyütmeyi ve yönetmeyi anlatan pek çok kaynak bulunurken, patronluğu tüm yönleriyle ele alan yeni bir kitap okuyucuyla buluştu. Dr. Arzu Aydın ve Selçuk Ergin tarafından kaleme alınan PATRON, patronluğu yalnızca ekonomik bir rol olarak değil; temsil, güven ve itibar sorumluluğu olarak değerlendiriyor. Temsilden görünürlüğe, aile ve kuşak geçişinden toplumsal etkiye, şirket sonrası rolden geride bırakılan mirasa kadar patronluğun en kritik ancak en az konuşulan konularını bir araya getiren eser, yazarların farklı sektörlerde yıllar boyunca patronlarla çalışırken edindiği deneyimlerden yola çıkıyor.



İş dünyasının en kritik rolü kitap oldu: PATRON

Otuz bölümden oluşan kitapta; kriz iletişiminden zor konuşmalara, aile şirketlerinde kuşak geçişlerinden halefiyet süreçlerine, patronun iç dünyasından düşünce liderliğine kadar birçok konu ele alınıyor. Gerçek kişi ve şirket isimlerine yer vermeyen eser, farklı sektörlerde yaşanan deneyimlerden süzülen ortak bir patronluk modelini ortaya koyuyor.

GELECEĞİN PATRONLARINA YOL HARİTASI

PATRON, yalnızca şirket sahiplerine değil; aile şirketlerinin ikinci ve üçüncü kuşak temsilcilerine, profesyonel yöneticilere, yönetim kurulu üyelerine, girişimcilere ve temsil sorumluluğu taşıyanlara da hitap ediyor. Yazarlar, şirketlerin el değiştirebileceğini, sermayenin büyüyebileceğini ve yetkilerin devredilebileceğini; ancak bir patronun bıraktığı güvenin ya da güvensizliğin kuşaklar boyunca yaşamaya devam ettiğini belirtiyor. Bu nedenle kitap, yalnızca bugünün değil, geleceğin patronlarına da rehber olmayı hedefliyor.

KİTABIN TELİF GELİRİ KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ İÇİN KULLANILACAK

PATRON, yalnızca içeriğiyle değil, taşıdığı sosyal sorumluluk yaklaşımıyla da dikkat çekiyor. Dr. Arzu Aydın ve Selçuk Ergin, PATRON kitabından elde edilecek tüm telif gelirlerini kız çocuklarının eğitimine destek olmak amacıyla bağışlayacak.

KİTAP KÜNYESİ

• Kitap Adı: PATRON

• Yazarlar: Dr. Arzu Aydın, Selçuk Ergin

• Yayınevi: HAYAT YAYIN GRUBU

• Yayın Tarihi: HAZİRAN 2026

• Sayfa Sayısı: 424

• Web Sitesi: https://patrontr.com/



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