AB yetkilileri Ankara’da Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesi mesajı verdi. Kaja Kallas ve Marta Kos, Türkiye’nin güvenlik, göç ve enerji alanlarında kilit ortak olduğunu vurgulayarak iş birliğinin artırılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Görüşmenin ardından AB yetkililerinden Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin açıklamalar geldi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Türkiye'nin güvenlik, göç ve enerji alanlarında Avrupa Birliği için kilit bir ortak olmasının yanı sıra aday ülke konumunda bulunduğunu vurguladı.

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"TÜRKİYE AB İÇİN KİLİT ORTAK"

Kallas'ın açıklaması şöyle:

"Türkiye güvenlik, göç ve enerji alanlarında kilit bir ortak olmasının yanı sıra AB'ye aday bir ülkedir.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AB-Türkiye ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi ve iyi komşuluk ilişkilerinin önemi üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdim.

Görüşmemizde ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş, Orta Doğu'daki çatışmalar ve Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin hazırlıklarını ele aldık. Türkiye, NATO'nun doğu kanadının korunmasına önemli katkı sağlıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABnin üst düzey heyetini kabul etti... Türkiye kilit ortak

"TÜRKİYE İLE DAHA YAKIN ÇALIŞABİLİRİZ"

AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ise Türkiye ile daha yakın iş birliğinin her iki taraf için de önemli fırsatlar sunacağını söyledi:

"Türkiye ile daha yakın çalışarak önemli kazanımlar elde edebiliriz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABnin üst düzey heyetini kabul etti... Türkiye kilit ortak

Bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB İçişleri ve Göçten Sorumlu Komiseri Magnus Brunner ile birlikte bir araya gelmekten memnuniyet duydum.

Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan ticaret ve yatırımları artırmayı, ulaştırma, enerji ve dijital bağlantıları güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Küresel belirsizliklerin arttığı bu dönemde, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki yakın iş birliği daha fazla öngörülebilirlik sağlayabilir ve bölgesel istikrarın güçlenmesine katkıda bulunabilir"

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