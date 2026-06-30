FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı devam ediyor. Türkiye U17 Erkek Milli Basketbol Takımı, Porto Riko karşısına çıkmaya hazırlanırken, karşılaşmanın yayın bilgileri de basketbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Porto Riko-Türkiye U17 basketbol maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası'nda yoluna namağlup devam eden Türkiye, grup etabındaki son sınavını Porto Riko karşısında verecek. Ay-yıldızlı ekip, üçüncü galibiyetini alarak grup aşamasını kayıpsız tamamlamayı hedeflerken, mücadeleyi canlı takip etmek isteyen sporseverler maçın yayın saati ve kanal bilgilerini merak ediyor.

PORTO RİKO-TÜRKİYE U17 BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası A Grubu'nda oynanacak Porto Riko-Türkiye karşılaşması, 30 Haziran Salı günü saat 20.15'te başlayacak. Mücadele, İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

Karşılaşma, tabii Spor ekranlarından ücretsiz olarak canlı yayınlanacak. Basketbolseverler, tabii dijital platformu üzerinden ücretsiz üyelikle maçı takip edebilecek. Turnuvadaki karşılaşmaların bir bölümü FIBA'nın resmi dijital yayın kanalları üzerinden de yayınlanıyor.

Porto Riko-Türkiye U17 basketbol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (FIBA U17 Dünya Kupası)

TÜRKİYE U17 BASKETBOL TAKIMI

Türkiye U17 Erkek Milli Basketbol Takımı, turnuvadaki ilk iki maçında ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. Ay-yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmasında Slovenya'yı 87-66 mağlup ederek grupta iki galibiyete ulaştı ve son maç öncesinde önemli bir avantaj elde etti. İşte FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası 12 kişilik kadrosu...

Arda Öztürk

Atahan Ağaçdelen

Beşir Briant

Darius Karutasu

Demir Öztürk

Emre Yazıcı

Kartal Bora Şimşek

Noyan Tolan

Ömer Kutluay

Ömer Yusuf Şık

Rüzgar Öpçün

Sarp Kaya Arda

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