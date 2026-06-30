Şanlıurfa'da 17 yaşındaki F.K., henüz bilinmeyen nedenle 11 yaşındaki komşusu İbrahim Halil A.'ya sopa ile saldırdı. Başına aldığı darbeyle yere düşen çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Aile darp raporuyla şikâyetçi olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 17 yaşındaki F.K., henüz bilinmeyen bir nedenle komşusu olan 11 yaşındaki İbrahim Halil A.'ya sopa ile saldırdı.

Başına aldığı darbe ile yere düşen çocuk, dakikalarca yerde darp edildi. Yakınları tarafından fark edilen çocuk, araçla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kafasında ve ayağında yara ve morluklar oluşan çocuğun acil servisteki tedavisi sürüyor.

ŞİDDET DAKİKALARCA SÜRMÜŞ

Çocuklarının kendisinden yaşça büyük komşuları tarafından dakikalarca sopa ile dövüldüğünü öne süren aile, darp raporu ile şikayette bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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