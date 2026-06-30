Pakistan'ın Lahor kentinde bir dershanenin çatısının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 14 çocuk hayatını kaybetti, 19 çocuk yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ihmali bulunanların tespit edilmesi için talimat verildi.

Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Lahor kentinde bir dershanede meydana gelen çatı çökmesi faciaya yol açtı.

İlk belirlemelere göre olayda 14 çocuk hayatını kaybederken, 5'i ağır olmak üzere 19 çocuk yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ekibi ile ambulans sevk edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yaralı çocuklar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, enkazda arama ve inceleme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Facianın ardından Pencap Eyalet Başbakanı Meryem Navaz, emniyet ve yerel yönetim yetkililerine olayın tüm yönleriyle araştırılması talimatını verdi. Navaz, çatının çökmesinde ihmali veya sorumluluğu bulunan kişilerin ivedilikle tespit edilerek haklarında cezai işlem başlatılmasını istedi.

Çatının neden çöktüğüne ilişkin soruşturma devam ediyor.

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