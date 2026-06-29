Kuveyt Türk Finans Grubu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de kapsayan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin önemli etaplarından biri olan Kınalı-Malkara Otoyolu için toplam 105 milyon euro finansman desteği sağladı.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin önemli etaplarından biri olan Kınalı-Malkara Kesimi, 107 kilometre otoyol ve 20 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 127 kilometre uzunluğundan oluşuyor. Proje, İstanbul-Edirne Otoyolu'nun Kınalı Kavşağı'ndan başlayarak Tekirdağ'ın kuzeyinden ilerleyecek, güneybatı yönünde devam ederek Şarköy'ün kuzeyinden geçip Malkara'da yapım çalışmaları tamamlanarak işletmeye açılan Malkara-Çanakkale Otoyolu'na bağlanacak. Projenin tamamlanmasıyla İstanbul-Tekirdağ arasındaki ulaşım süresinin 1 saatin altına, İstanbul-Çanakkale arasındaki ulaşımın ise yaklaşık 2 saate düşmesi hedefleniyor. Ayrıca otoyolun, bölgedeki sanayi, ticaret ve lojistik faaliyetlerin gelişimine önemli katkılar sunması bekleniyor. Bu kapsamda Kuveyt Türk Finans Grubu tarafından, toplam yatırım bedeli 1,76 milyar euro olan Kınalı-Malkara Otoyolu projesi kapsamında 105 milyon euro tutarında finansman desteği sağladı.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE YAPILAN BİR YATIRIM"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna katkı sunan stratejik projelerin finansmanında yer almayı yalnızca bankacılık faaliyetlerinin bir parçası olarak değil, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğine yapılan bir yatırım olarak gördüklerini belirtti.

Uyan, Kınalı-Malkara Otoyolu'nun, Marmara Bölgesi'nin ulaşım altyapısını güçlendirecek, ticaret ve lojistik kapasitesini artıracak, bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak önemli bir proje niteliği taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kuveyt Türk olarak daha önce 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun finansmanında da yer almıştık. Kuveyt Türk Finans Grubu olarak bugün de Kınalı-Malkara etabına sağladığımız toplamda 105 milyon euroluk finansmanla bu stratejik ulaşım koridorunun tamamlanmasına katkı sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca finansman paketi kapsamında ana ortağımız Kuwait Finance House adına agent rolünü üstlenmemiz, proje finansmanı alanındaki uzmanlığımızın ve uluslararası işbirliklerindeki güçlü konumumuzun önemli bir göstergesi."