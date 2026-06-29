Türkiye Gazetesi
Brezilya, Japonya'yı 90+6'da devirdi!
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda daha önce 5 kez Dünya Kupası kaldıran Brezilya, 1-0 geriden gelerek Japonya'yı 2-1 mağlup etti ve adını son 16 turuna yazdırdı.
Özetle
Kaydet
Spor az önce
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda son 32 turunda Brezilya, Japonya'yı 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
- Houston'daki NRG Stadyumu'nda oynanan mücadelede Brezilya, 1-0 geriye düşmesine rağmen galip geldi.
- Brezilya'nın gollerini Casimiro (56. dakika) ve Gabriel Martinelli (90+6. dakika) attı.
- Japonya'nın tek golü Kaishu Sano'dan (29. dakika) geldi.
- Brezilya, adını son 16 takım arasına yazdırdı.
- Brezilya, Fildişi Sahili - Norveç eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası son 32 turunda Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya ile Hajime Moriyasu'nun çalıştırdığı Japonya kozlarını paylaştı.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Dünya Kupası hezimetinin ardından istifa yetmedi: Ölüm tehdidi aldı
SAMBACILAR GERİ DÖNDÜ
Houston'daki NRG Stadyumu'nda oynanan mücadelede 1-0 geriye düşen Brezilya, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve bir üst tura yükseldi. Brezilya'ya turu getiren golleri 56. dakikada Casimiro ve 90+6. dakikada Gabriel Martinelli kaydetti. Japonya'nın tek golü ise 29. dakikada Kaishu Sano'dan geldi.
RAKİP FİLDİŞİ YA DA NORVEÇ
Adını son 16 takım arasına yazdıran Brezilya, Fildişi Sahili - Norveç eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR