2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda daha önce 5 kez Dünya Kupası kaldıran Brezilya, 1-0 geriden gelerek Japonya'yı 2-1 mağlup etti ve adını son 16 turuna yazdırdı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası son 32 turunda Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya ile Hajime Moriyasu'nun çalıştırdığı Japonya kozlarını paylaştı.

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SAMBACILAR GERİ DÖNDÜ

Houston'daki NRG Stadyumu'nda oynanan mücadelede 1-0 geriye düşen Brezilya, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve bir üst tura yükseldi. Brezilya'ya turu getiren golleri 56. dakikada Casimiro ve 90+6. dakikada Gabriel Martinelli kaydetti. Japonya'nın tek golü ise 29. dakikada Kaishu Sano'dan geldi.

RAKİP FİLDİŞİ YA DA NORVEÇ

Adını son 16 takım arasına yazdıran Brezilya, Fildişi Sahili - Norveç eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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