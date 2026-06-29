2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Güney Kore'de istifasını açıklayan Teknik Direktör Hong Myung-bo'nun ölüm tehdidi aldığı ve soruşturma başlatıldığı belirtildi.

2026 Dünya Kupası'nda beklentilerin çok altında kalan Güney Kore Milli Takımı'nda Teknik Direktör Hong Myung-bo istifa ederek görevinden ayrıldı. Takımın grup aşamasında elenmesi ülkede büyük hayal kırıklığına neden olurken Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung'un sert eleştirileri krizi daha da derinleştirdi.

CUMHURBAŞKANI SERT ELEŞTİRDİ

Beklenmedik erken veda sonrası Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung, hem teknik heyeti hem de milli takımın yönetim yapısını hedef alan açıklamalar yaptı. Kendini aynı zamanda milli takım taraftar grubu "Kırmızı Şeytanlar"ın bir üyesi olarak tanımlayan Lee, "Bu beklenmedik sonuç karşısında yalnızca şaşkınlık değil, derin bir hayal kırıklığı yaşıyorum Personel kararlarının her şeyi belirlediği bir kez daha kanıtlandı. Yetkinlik yerine sadakat ve hizipçilik ön plana çıkarılır, yetersiz kişiler liderlik pozisyonlarına getirilirse sonuç da ateş kadar öngörülebilir olur" dedi.7

Güney Koreli taraftarların yaşadığı hayal kırıklığı

ÖZÜR DİLEYİP İSTİFA ETTİ

57 yaşındaki Hong Myung-bo, takımın grup maçlarını oynadığı Meksika'daki kampında düzenlediği basın toplantısında istifa kararını açıkladı. Kore halkından özür dileyen Hong, "Milli takımımızı seven ve destekleyen tüm Korelilerden içtenlikle özür diliyorum. Bugün milli takım teknik direktörlüğü görevinden ayrıldığımı açıklıyorum. Teknik direktör olarak hiçbir açıklama sonucu değiştiremez. Halkımızın beklediği sonucu getiremedim. Tüm sorumluluk bana ait" ifadelerini kullandı.

Hong Myung-bo

ÖLÜM TEHDİDİ ALDI

BBC'de yer alan haberde; Güney Kore teknik direktörlüğünden istifa eden Hong Myung-bo'nun, Dünya Kupası'ndaki başarısızlık nedeniyle ölüm tehditleri aldığı belirtildi. Kore polisinin bu sebeple soruşturma başlattığı, futbolcular ve milli takım personelleri için de geniş güvenlik önlemleri alındığı aktarıldı.

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