Suudi Arabistan gruplarda elendi, federasyon başkanı istifa etti: Sorumluluğu üstleniyorum
2026 FIFA Dünya Kupası'nda grubunu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda eden Suudi Arabistan'da fatura federasyon başkanı Yasser Al-Misehal'e kesildi. 7 yıldır görevde bulunan Al-Misehal, başarısızlığın sorumluluğunu üstlenerek istifa etti.
- Al-Misehal, milli takımın Dünya Kupası'nda bir sonraki tura kalamamasını bir başarısızlık olarak niteleyip sorumluluğu üstlendi.
- Federasyon başkanı, takımın daha iyi bir konumda olmasını dileyenlerden özür diledi.
- Sorumluluk bilinciyle mevcut görev süresinin sonuna kadar devam etme kararı aldığını belirtti.
- Al-Misehal, 7 yıldır başkanlık görevini yürütüyordu.
- Görev süresi boyunca Suudi Arabistan'ın 2034 FIFA Dünya Kupası ev sahipliğini kazanmasında rol oynamıştı.
- Suudi Arabistan, Dünya Kupası'nda Uruguay ile 1-1, Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kaldı ve İspanya'ya 4-0 yenildi.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları'nın yer aldığı H Grubu'nu son sırada tamamlayan Suudi Arabistan'da, federasyon başkanı Al-Misehal görevinden ayrıldığını duyurdu.
GRUPLARDA ELENDİ, GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ
Al-Misehal, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Milli takımın Dünya Kupası'nda bir sonraki tura kalamaması, tüm hedeflerimizin gerisinde kalan bir sonuçtur ve bunun tüm sorumluluğunu üstleniyorum. Takımımızı daha iyi bir konumda görmeyi ümit eden herkesten özür diliyorum. Sorumluluk bilinci, yeni bir sayfa açılmasına fırsat tanımayı gerektiriyor. Bu nedenle mevcut görev süremin sonuna kadar devam etmeme kararı aldım." ifadelerini kullandı.
7 YILDIR GÖREVİNİN BAŞINDAYDI
7 yıldır başkanlık görevini yürüten Al-Misehal, Suudi Arabistan'ın 2034 FIFA Dünya Kupası ev sahipliğini kazanmasında önemli rol oynamıştı.
Üst üste 3. kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Suudi Arabistan, Uruguay ile 1-1, Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kalırken, İspanya'ya 4-0 mağlup olmuştu.