Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş'ın ABD'deki ilk duruşması görüldü. Mahkeme, savunma avukatının hazırlık talebi üzerine duruşmayı 21 Temmuz'a erteledi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Hakkında Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkarılan ve ABD'de yakalanan firari şüpheli Umut Altaş, ilk kez hakim karşısına çıktı.

ABD'de çevrim içi olarak görülen duruşmada davaya bakan Yargıç Adam Panopoulos, Altaş'ın avukatının dosyaya yeni dahil olduğunu ve savunmaya hazırlanabilmek için ek süre talep ettiğini belirtti. Mahkeme, bu talebi kabul ederek duruşmayı 21 Temmuz'a erteledi.

Tutuklu bulunan Umut Altaş'ın duruşmaya turuncu mahkum kıyafetiyle katıldığı öğrenildi.

Umut Altaş

Yargıç Panopoulos, söz konusu oturumun aslında Altaş'ın daha önce yaptığı sığınma başvurusuna ilişkin bireysel duruşma olarak planlandığını da ifade etti. Panopoulos, değiştirilmiş bir başvuru ya da başka bir hukuki koruma talebinde bulunulacaksa tüm belgelerin en geç 17 Temmuz 2026 tarihine kadar mahkemeye sunulması gerektiğini kaydetti.

22 MAYIS'TA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Gülistan Doku soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan Umut Altaş, ABD güvenlik güçleri tarafından 22 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı.

Adalet Bakanlığı'nın girişimleriyle başlatılan süreç kapsamında Interpol nezdinde gerekli işlemler yürütülmüş, Altaş'ın Türkiye'ye iadesi için hukuki süreç başlatılmıştı. ABD'de devam eden yargı sürecinin ardından iade talebine ilişkin değerlendirmelerin de ilerleyen aşamalarda ele alınması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası