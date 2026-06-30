Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da sezon finali haftasının heyecanı sürüyor. 30 Haziran Salı günü günün birincisi, beşibiryerde kazanan gelin ve puan durumu izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

Aslı Hünel'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da sezon finaline doğru rekabet her geçen gün artıyor. Günün sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı yarım altının sahibi olurken, haftalık puan sıralaması da sezon finalinde verilecek büyük ödül için belirleyici oluyor.

30 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 30 Haziran Salı günü yayınlanan bölümünde günün birincisi ve beşibiryerde kazanan yarışmacı henüz açıklanmadı. Puanlamanın tamamlamasının ardından günün en yüksek puanını alan gelin netlik kazanacak. Sonuçlar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

Sezon finali haftasında her gün en yüksek puanı alan gelin beşibiryerdeyi kazanırken, hafta finalinde program birincisine 50 altın bilezik verilecek. Bu nedenle yarışmacılar, sezonun son haftasında puanlarını artırmak için kıyasıya rekabet ediyor.

30 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte puan durumu

30 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

30 Haziran tarihli Gelinim Mutfakta puan tablosu, günün tadımlarının tamamlanmasının ardından kesinleşecek. Kayınvalidelerin verdiği puanlarla birlikte günün sıralaması belli olurken, yarışmacılar sezon finali öncesinde haftalık avantaj elde etmeye çalışacak.

30 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte puan durumu

30 Haziran 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu henüz belli olmadı.

Dünün puan durumu:

Tuğba: 25

Cemile: 16

Hatice: 12

Aysun: 5

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