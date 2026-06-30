2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme turu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Son 32 Turu'nun dikkat çeken eşleşmelerinden birinde Fildişi Sahili ile Norveç karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede kazanan takım adını son 16 turuna yazdıracak. Fildişi Sahili-Norveç maçı ne zaman, canlı yayın hangi kanalda merak edilirken muhtemel ilk 11'ler de netlik kazanmaya başladı.

İlk kez 48 takımın mücadele ettiği şampiyonada ekipler 12 grupta yarıştı. Grup aşamasının ardından gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar ile en başarılı üçüncüler son 32 turuna yükseldi. Şimdi ise gözler son 16 turuna yükselecek takımlara çevrildi. Peki, Fildişi Sahili-Norveç maçı ne zaman, canlı yayın hangi kanalda?

Fildişi Sahili-Norveç maçı ne zaman, canlı yayın hangi kanalda? Dünya Kupası son 32 turu

FİLDİŞİ SAHİLİ-NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'ndaki Fildişi Sahili-Norveç karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Ayrıca mücadele, tabii platformu üzerinden de canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Fildişi Sahili-Norveç maçı ne zaman, canlı yayın hangi kanalda? Dünya Kupası son 32 turu

FİLDİŞİ SAHİLİ-NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda oynanacak Fildişi Sahili-Norveç maçı 30 Haziran 2026 Salı günü oynanacak.

Tek maç üzerinden oynanacak eleme mücadelesinde kazanan ekip yoluna son 16 turunda devam edecek.

Fildişi Sahili-Norveç maçı ne zaman, canlı yayın hangi kanalda? Dünya Kupası son 32 turu

FİLDİŞİ SAHİLİ-NORVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA?

Fildişi Sahili ile Norveç arasındaki kritik mücadele Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

Karşılaşma ABD'nin Dallas kentinde bulunan Dallas Stadı'nda oynanacak.

Fildişi Sahili-Norveç maçı ne zaman, canlı yayın hangi kanalda? Dünya Kupası son 32 turu

FİLDİŞİ SAHİLİ-NORVEÇ MUHTEMEL 11

Fildişi Sahili: Fofana, Doue, Kossounou, Agbadou, Operi, Sangare, Kessie, Oulai, Diallo, Diomande, Bonny

Norveç: Nyland, Aursnes, Ajer, Heggem, Wolfe, Odegaard, Berge, Thorstvedt, Nusa, Sörloth, Haaland

Haberle İlgili Daha Fazlası