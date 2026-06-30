İstanbul Beyoğlu'nda aniden scooter'la yola çıkan 4 yaşındaki çocuğa, hızla gelen motosiklet çarptı. Küçük kızın hayati tehlikesi bulunmazken, sürücü gözaltına alındı. Kaza anı ise saniye saniye çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün Beyoğlu Okmeydanı Piyalepaşa Mahallesi'nde saat 18.15 sıralarında T.Z.(16)'nin kullandığı 34 KUL 397 plakalı motosiklet cadde üzerinde seyir halindeyken, scooter kullanan 4 yaşındaki Şevval E.'ye çarptı.

ÇEVREDEKİLER KOŞTU

Çarpmanın etkisiyle scooter kullanan Şevval E. birkaç metre sürüklendikten sonra yere düşerken, motosiklet sürücüsü T.Z. (16) ise yere savruldu. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar koşarak olay yerine geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Şevval E. ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

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SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastanede yapılan kontrollerde 4 yaşındaki Şevval E.'nin hayati tehlikesi bulunmadığı ancak sol bacağında kırık şüphesi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından ekipler tarafından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü T.Z. hakkında ‘Taksirle yaralama' suçundan işlem yapıldığı öğrenilirken, T.Z.'nin poliste daha önceden 1 suç kaydı olduğu tespit edildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde cadde üzerinde scooter kullanan çocuğun önce park halinde bulunan iki aracın arasına girdiği, ardından yeniden cadde üzerine çıktığı esnada motosikletin çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çarpmanın etkisiyle scooter kullanan 4 yaşındaki Şevval E.'nin sürüklenerek yere düştüğü, motosiklet sürücüsünün ise yere savrulduğu görüldü. Çevrede bulunan vatandaşların ise koşarak olay yerine geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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