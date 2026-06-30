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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki D-400 kara yolunda, trafik ışıklarından yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki Elif K.'ye, emniyet şeridini kullanarak hızla ilerleyen Alman uyruklu sürücünün otomobiliyle çarptığı korkutucu anlar seyir halindeki bir başka aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken; yürekleri ağza getiren kaza anına ait görüntüler, trafik kurallarının hiçe sayılmasının yarattığı tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

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