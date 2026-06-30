Bursa'nın İnegöl ilçesinde horoz dövüşü yaptırıldığı belirlenen bir eve düzenlenen jandarma operasyonunda 50 kişi suçüstü yakalandı. Yaklaşık 500 bin TL değerindeki 15 dövüş horozu kurtarılırken, şüphelilere toplam 650 bin TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan bir evde horoz dövüşü yaptırıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, evin çevresini kuşatarak operasyon düzenledi. Baskında, içeride horoz dövüşü yapıldığı tespit edildi.

Bahisli horoz dövüşüne jandarma baskını! 50 kişiye 650 bin TL ceza

HOROZ DÖVÜŞÜ BASKININDA 50 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda, piyasa değerleri yaklaşık 500 bin TL olduğu değerlendirilen 15 adet dövüş horozu ele geçirildi. Horoz dövüşü sırasında bahis oynadığı belirlenen 50 kişiye, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında toplam 650 bin TL idari para cezası uygulandı. Şüpheliler hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

Bahisli horoz dövüşüne jandarma baskını! 50 kişiye 650 bin TL ceza

KORUMA ALTINA ALDILAR

Operasyonda kurtarılan 15 dövüş horozu, gerekli işlemlerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı.

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