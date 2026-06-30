Gaziantep Futbol Kulübü, İsviçreli hücum oyuncusu Christopher Lungoyi'nin hiçbir haklı gerekçe sunmaksızın sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini ve Polonya Ligi takımlarından Wieczysta Krakow ile sözleşme imzaladığı açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de Christopher Lungoyi krizi patlak verdi. Kırmızı-siyahlılar, 25 yaşındaki oyuncunun hiçbir haklı gerekçe sunmaksızın sözleşmesini tek taraflı feshettiğini ve hemen ardından Wieczysta Krakow ile sözleşme imzaladığı duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Lungoyi ve Wieczysta Krakow'a karşı yasal hakların sonuna kadar aranacağı vurgulandı.

Gaziantep FK, Christopher Lungoyi için Juventus'a 100 bin euro ödemişti.

"SÖZLEŞMESEL HAKLARIN AĞIR İHLALİ"

Gaziantep FK'nın yaptığı açıklama şöyle:

Gaziantep Futbol Kulübümüze, 2024-2025 sezonunda Juventus’tan transfer edilen Christopher Lungoyi, kulübümüzle sözleşmesi devam ederken, hiçbir haklı gerekçe sunmaksızın sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiş ve hemen ardından futbolcunun Polonya Ligi takımlarından Wieczysta Kraków ile sözleşme imzaladığı açıklanmıştır. Söz konusu Polonya Ligi takımı, kulübümüze Christopher Lungoyi için 3 Haziran 2026 tarihinde resmi teklifte bulunmuş olup, teklif edilen transfer bedeli kulübümüzce yetersiz bulunarak reddedilmiştir. Profesyonel Futbolcu Christopher Lungoyi’ye, geride kalan 2 sezona ait tüm sözleşmesel ödemeler FIFA kurallarına uygun olarak yapılmış ve Kulübümüzce FIFA düzenlemelerine uygun şekilde davranılarak tüm sportif ve mali yükümlülükler yerine getirilmiş olup, Futbolcu'nun Kulübümüzle bir yıl daha sözleşmesi bulunmaktadır. Buna rağmen, Kulübümüzce FIFA düzenlemelerine uygun davranılmasına karşın, futbolcunun hiçbir haklı gerekçesi olmadan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirip hemen ardından ilgili Kulüple sözleşme imzaladığını duyurması, gerek futbolcu gerekse de ilgili Polonya Kulübü tarafından FIFA düzenlemelerinin ciddi biçimde ihlal edildiği anlamına gelmektedir. Ayrıca oyuncunun transferi konusunda birçok Avrupa kulübü ile transfer görüşmelerimizin devam ettiği bu günlerde, oyuncumuzun ayartılarak sözleşme imzalanması FIFA düzenlemeleri ile FIFA ve CAS kararları uyarınca Kulübümüzün sözleşmesel haklarının ağır bir ihlalidir. Bu haksız davranış nedeniyle, Kulübümüz, gerek Christopher Lungoyi, gerekse de Wieczysta Kraków kulübüne karşı yasal haklarını sonuna kadar arayacaktır."

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