NATO meclis başkanları Baykar'ı ziyaret etti! Dikkat çeken 'Canan Bayraktar' detayı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve NATO Parlamenter Zirvesi'ne katılan meclis başkanları, dün Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ni gezdi. Selçuk Bayraktar'ın eşlik ettiği heyete yapılan çalışmalar anlatılırken Kurtulmuş ise Bayraktar'ın annesi Canan Bayraktar ile görüştü.
- Zirve sonrası TBMM Başkanı Kurtulmuş ve müttefik ülke temsilcileri Baykar Teknoloji/Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.
- Ziyarette Baykar'ın faaliyetleri, savunma teknolojileri ve yenilikçi projeleri hakkında sunum yapıldı.
- TBMM Başkanı Kurtulmuş, ziyarette merhum Özdemir Bayraktar'ın eşi Canan Bayraktar ile görüştü.
7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşecek NATO Zirvesi öncesi dün de Dolmabahçe Sarayı'nda NATO Parlamenter Zirvesi düzenlendi. Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir konuşma yaptı.
Taksiciler de NATO Zirvesi'ne hazır: Hepsi aynı kıyafeti giyecek! Türk lezzetini ikram edecekler
BAYKAR'I GEZDİLER
Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen zirvenin ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş ile müttefik ülkelerin katılımcı meclis başkanları ve üst düzey parlamenter temsilcileri, Baykar Teknoloji/Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne geçti.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın rehberliğinde gerçekleştirilen saha ziyaretinde, şirketin faaliyetleri, savunma teknolojileri alanındaki çalışmaları ve yenilikçi projeleri hakkında sunum yapıldı.
CANAN BAYRAKTAR'LA GÖRÜŞTÜ
TBMM Başkanı Kurtulmuş, ziyarette "Milli Teknoloji Hamlesi" idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi merhum Özdemir Bayraktar'ın eşi, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın annesi Canan Bayraktar ile de görüştü.