TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve NATO Parlamenter Zirvesi'ne katılan meclis başkanları, dün Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ni gezdi. Selçuk Bayraktar'ın eşlik ettiği heyete yapılan çalışmalar anlatılırken Kurtulmuş ise Bayraktar'ın annesi Canan Bayraktar ile görüştü.

7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşecek NATO Zirvesi öncesi dün de Dolmabahçe Sarayı'nda NATO Parlamenter Zirvesi düzenlendi. Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir konuşma yaptı.

BAYKAR'I GEZDİLER

Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen zirvenin ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş ile müttefik ülkelerin katılımcı meclis başkanları ve üst düzey parlamenter temsilcileri, Baykar Teknoloji/Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne geçti.

NATO meclis başkanları Baykar'ı ziyaret etti! Dikkat çeken 'Canan Bayraktar' detayı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın rehberliğinde gerçekleştirilen saha ziyaretinde, şirketin faaliyetleri, savunma teknolojileri alanındaki çalışmaları ve yenilikçi projeleri hakkında sunum yapıldı.

NATO meclis başkanları Baykar'ı ziyaret etti! Dikkat çeken 'Canan Bayraktar' detayı

CANAN BAYRAKTAR'LA GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ziyarette "Milli Teknoloji Hamlesi" idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi merhum Özdemir Bayraktar'ın eşi, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın annesi Canan Bayraktar ile de görüştü.

NATO meclis başkanları Baykar'ı ziyaret etti! Dikkat çeken 'Canan Bayraktar' detayı

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