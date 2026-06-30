İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze sınırındaki bir Yahudi yerleşim yerinde katıldığı temel atma töreninde rehine yakınları ve bölge sakinlerinin sert protestosuyla karşılaştı. Esir takası anlaşmalarına defalarca karşı çıkan Smotrich, öfkeli kalabalık tarafından "Burada var olmaya hakkın yok" sloganlarıyla kürsüden indirildi.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze sınırındaki yerleşim yerlerini ziyaret ettiği esnada yeni işgal planlarını duyurdu.

Savunma Bakanlığı Yerleşim İdaresi’nin Gazze’nin kuzey bölgesinde 3 yeni Yahudi yerleşim yeri kurmak için tüm zemin hazırlıklarını tamamladığını açıklayan Smotrich, projenin hayata geçmesi için Başbakan Benjamin Netanyahu’dan acil onay istedi.

İsrail ordusunun Gazze topraklarının %70’inden fazlasını tamamen ele geçirmesi gerektiğini savunan bakan, "Yerleşim yeri olmayan yerde güvenlik de yoktur. Gazze’deki Yahudi yerleşimleri, İsrail’in sınır bölgeleri için en güvenli koruma kalkanı ve güvenlik kuşağı işlevi görecektir" diye konuştu.

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SAHNEDEN İNDİRİLDİ

Gazze'de yeni işgal planları yapan Smotrich'in açıklamaları 7 Ekim'de kaçırılan esir ailelerinin öfkesini dindirmeye yetmedi. Yaklaşan seçimlerde baraj altında kalma korkusuyla sınır bölgesinde 1.000 konutluk bir rehabilitasyon projesinin temel atma törenine katılan Smotrich, konuşma yapmak üzere sahneye çıktığı an salon bir anda protesto alanına döndü.

İsralli Bakanı apar topar kürsüden indirdiler! Neye uğradığını şaşırdı, kaçacak yer bulamadı

7 Ekim saldırılarında hayatını kaybeden gözetleme askeri Roni Eshel’in babası Eyal Eshel, dinleyiciler arasından fırlayarak aşırı sağcı bakanın sözünü kesti ve doğrudan yüzüne haykırdı:

"Sahneden in, burada olmaya layık değilsin! İstifa etmelisin. Neden Kara Şabat sabahı istifa etmedin? Esirler karşılığında ateşkes anlaşmalarına kabinede sürekli karşı oy verdiğin için birçok rehine bize tabut içinde geri döndü!"

Kürsüde donakalan Smotrich, "Bana kızgın olanlara da teşekkür ederim, bu felaket benim sorumluluğumda yaşandı" diyerek ortamı yumuşatmaya çalışsa da öfkeli kalabalık bakanı yuhalayarak apar topar sahneden indirdi.

Yaşanan arbedenin ardından Smotrich, tepkilerden korktuğu için Kibbutz Be’eri’ye yapacağı bir sonraki ziyareti de iptal etmek zorunda kaldı.

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