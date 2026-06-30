Kendi kendini ele verdi! Polise ‘Kolay gelsin’ demeye geldi, 3.28 promil alkollü çıktı
Burdur’da polislere selam vermek için aracını durduran sürücünün yasal sınırın 6 katı üstünde alkollü olduğu ortaya çıktı. "Benim nezaketime böyle mi yapıyorsun" diyerek polislere tepki gösteren alkollü sürüye 50 bin lira idari para cezası kesilirken, ehliyetine de 2 yıl el konuldu.
- Cengiz Y. isimli sürücü, polis ekiplerine selam vermek için otomobilini durdurdu.
- Polislerin alkol testi yapmak istemesi üzerine önce reddetti, ardından alkollü olduğunu itiraf etti.
- 3.28 promil alkollü çıkan sürücünün yasal sınırın 6 katı üstünde alkollü olduğu belirlendi.
- Cengiz Y.'nin alkollü araç kullanmaktan daha önce de yakalandığı öğrenildi.
- Sürücüye 50 bin lira idari para cezası uygulandı ve ehliyetine 2 yıl el konuldu.
Burdur - Fethiye Kara yolunda gece saatlerinde uygulama noktasındaki polis ekiplerine selam vermek için duran Cengiz Y. polisleri hayreti düşürdü.
Otomobilini bırakıp, polis ekiplerinin yanına gelen sürücünün hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri kimliğini istedi. Polislerin alkol testi yapmak istediği sırada sadece kolluk kuvvetlerine yardım etmek için geldiğini söyleyen Cengiz Y. alkolmetreye üflemeyi kabul etmedi.
ÖNCE İNKAR SONRA İTİRAF ETTİ
"Benim nezaketime böyle mi yapıyorsun. Sadece gelip kolay gelsin diyecektim nezakaten" diyen Cengiz Y. kısa süre sonra alkollü olduğunu itiraf etti.
SINIRIN 6 KATI ALKOLLÜ ÇIKTI
Alkolmetreyi üflememek için direnen sürücü, uzun çabalar sonrasında üfledi. 3.28 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün yasal sınırın 6 katı üstünde alkollü olduğu ortaya çıktı.
50 BİN LİRA CEZA
Polislere selam vermek için yolda otomobiliyle duran, alkollü olduğu belirlenen Cengiz Y.’nin alkollü araç kullanmaktan 2 kez yakalandığı da öğrenildi. Sürücüye 50 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.