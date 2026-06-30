Askeri araç kaza yapmıştı! Yaralı uzman çavuş 8 gün sonra şehit oldu
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde askerî aracın kaza yapması sonucu yaralanan ve 8 gündür hastanede tedavi altında olan Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal şehit düştü. Genç şehidin ölüm haberini Aksaray Valiliği duyurdu.
- Aksaraylı Ulaştırma Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal, 22 Mayıs 2026'da Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde askeri aracın kaza yapması sonucu yaralandı.
- Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hilal, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
- İleri tetkik ve tedavi için 23 Haziran 2026'da Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
- Ankara'daki tedavisinde hekimlerin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak 30 Haziran 2026'da şehit oldu.
- Şehidin cenazesinin 1 Temmuz Çarşamba günü öğle namazını müteakip Ulu Camiden kaldırılacağı açıklandı.
22 Mayıs'ta Pençe Kilit Harekat bölgesinde askeri aracın kaza yapması sonucu meydana gelen kazada Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı emrinde görev yapan Aksaraylı Ulaştırma Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal yaralanmış, hastanede tedavi altına alınmıştı.
KAZADA YARALANMIŞTI
Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren uzman çavuş, 8 gün sonra şehit düştü. Aksaray Valiliği, şehidin cenazesinin 1 Temmuz Çarşamba günü öğle namazını müteakip Ulu Caminden kaldırılacağını açıkladı.
“UZMAN ÇAVUŞUMUZ ŞEHİT OLMUŞTUR”
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı emrinde görev yapan, Aksaray nüfusuna kayıtlı Ulaştırma Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal 22 Mayıs 2026 tarihinde Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde askerî aracın kaza yapması sonucu yaralanmıştır. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan kahraman Mehmetçiğimiz, ileri tetkik ve tedavisi amacıyla 23 Haziran 2026 tarihinde Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Ankara'da tedavisi devam eden kahraman Uzman Çavuşumuz Abdurrahman Hilal, hekimlerimizin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak 30 Haziran 2026 tarihinde şehit olmuştur.
“BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLİYORUZ”
Valilik açıklamasında “Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.