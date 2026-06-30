22 Mayıs'ta Pençe Kilit Harekat bölgesinde askeri aracın kaza yapması sonucu meydana gelen kazada Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı emrinde görev yapan Aksaraylı Ulaştırma Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal yaralanmış, hastanede tedavi altına alınmıştı.

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren uzman çavuş, 8 gün sonra şehit düştü. Aksaray Valiliği, şehidin cenazesinin 1 Temmuz Çarşamba günü öğle namazını müteakip Ulu Caminden kaldırılacağını açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı emrinde görev yapan, Aksaray nüfusuna kayıtlı Ulaştırma Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal 22 Mayıs 2026 tarihinde Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde askerî aracın kaza yapması sonucu yaralanmıştır. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan kahraman Mehmetçiğimiz, ileri tetkik ve tedavisi amacıyla 23 Haziran 2026 tarihinde Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Ankara'da tedavisi devam eden kahraman Uzman Çavuşumuz Abdurrahman Hilal, hekimlerimizin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak 30 Haziran 2026 tarihinde şehit olmuştur.