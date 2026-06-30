İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Fransa'nın Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları temizleme teklifine tepki gösterdi. bölgede dış müdahaleye gerek olmadığını belirterek Tahran'ın sorumluluklarının bilincinde olduğunu açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Fransa'nın Hürmüz Boğazı konusundaki müdahil olma ve mayın temizleme teklifine ilişkin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi,"Her konuda görüş bildirmek ne sorumluluk göstergesidir ne de Fransa için bir itibar oluşturur. Hürmüz Boğazı'nda dış müdahaleye gerek yok, çünkü bu yalnızca işleri karmaşıklaştıracak. Hormuz'la ilgili anlaşmanın maddeleri konusunda sorumluluğumuz açıktır ve bunu diğer tüm taraflardan daha iyi anlıyoruz." dedi.

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"AMERİKALILARLA BİR ARAYA GELME PLANIMIZ YOK"

Sözcü Bekayi, Hürmüz Boğazı'ndaki taahhütlerinin son derece net olduğunu belirterek, ABD ile Doha'da üst düzey bir görüşme gerçekleştirileceği yönündeki iddiaları da kesin bir dille yalanladı:

"Önümüzdeki birkaç gün içinde hiçbir seviyede Amerikalı tarafla bir görüşme planımız yok. Yarın Doha'da yapılacak olan, mutabakat zaptının bazı maddelerinin uygulanması hakkında bir görüşmedir. Bunlar arasında İran'ın el konulan varlıklarının serbest bırakılması da vardır ve bu Katar tarafıyla ilgilidir."

"NATO VE BAZI ÜYE ÜLKELER İRAN'A YÖNELİK SALDIRIDA YER ALDI"

Sözcü Bekayi, geçtiğimiz hafta yaşanan karşılıklı askeri hareketlilikte NATO'nun ve bazı müttefik ülkelerin rolüne dikkat ağır suçlamalarda bulundu:

"NATO ve bu örgütün bazı üye ülkeleri, ABD ve Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırısını planlama ve uygulamada yer aldılar. İranlılar sadece iki kötü rejime karşı direnmedi; ABD ve Siyonist rejiminin askeri saldırısının her gün yeni boyutları ortaya çıkıyor ve başka ülkelerin de bu suça karıştığı anlaşılıyor.

"TÜM BUNLAR MAHKEMELERDE DELİL OLARAK KULLANILABİLİR"

NATO Genel Sekreteri'nin sözlerinin iki yönü var. Biri ABD ve İsrail'in saldırgan savaşıydı, diğeri ise bu meselenin her mahkemede delil olarak kullanılabilir olmasıdır. Tüm bunlar kişisel düzeyde de takip edilebilir."

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RUTTE NE DEMİŞTİ?

24 Haziran Çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Mark Rutte, öncesinde Fox News kanalına konuşmuştu.

Röportajda, Trump'ın Avrupalı NATO müttefikleriyle İran savaşı nedeniyle yaşadığı anlaşmazlıklara da değinildi.

Sunucunun, İtalya'daki askeri üslerin kullanımı konusunda Trump ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasında geçen hafta yaşanan atışmayı hatırlatması üzerine Rutte şunları aktarmıştı:

"Trump'ın hayal kırıklığını kesinlikle anlıyorum. Ama örneğin İtalya'yı ele alalım, 'Epik Öfke' operasyonunu desteklemek için İtalya'daki ABD üslerinden 500 ABD uçağı kalktı. Bu çok büyük bir rakam."

Rutte İran operasyonuna destek için tüm Avrupa'dan kalkan uçuş sayısının ise 4000-5000 civarı olduğunu söylemişyi.

Örneğin Romanya'da, "Başkent Bükreş, ticari uçuşları azaltmak zorunda kaldı çünkü havaalanlarını tanker tesisi için kullanmak zorunda kaldılar" diye eklemişti.

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