Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, 77 yaşında vefat etti. Sanatçının vefatı, yıllarca aynı filmlerde başrolü paylaştığı Türkan Şoray'ı da derinden etkiledi. Şoray, katıldığı bir söyleşide duygusal anlar yaşadı.

İleri evre akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören Kadir İnanır, 26 Haziran Cuma günü hayatını kaybetti. Sanat camiasını ve sevenlerini hüzne boğan oyuncu, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KADİR İNANIR SORUSU KARŞISINDA DUYGULANDI

Kadir İnanır'ın vefatının ardından büyük üzüntü yaşayan Türkan Şoray, İstanbul'da katıldığı söyleşi öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Gazetecilerin Kadir İnanır'la ilgili yönelttiği soru üzerine duygulanan Şoray, konuşmakta zorlandı ve cevap veremedi.

Kadir İnanır sorulunca kelimeler boğazında düğümlendi! Türkan Şoray’ın zor anları

"ACIMIZ ÇOK TAZE"

Söyleşi sırasında da Kadir İnanır'ı anan Şoray, "Acımız çok taze. Çok büyük bir kayıp. Ama eminim ki o, hem benim hem de sizlerin kalbinde yaşamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, "Selvi Boylum Al Yazmalım'ı izlemek artık daha zor mu olacak? Kadir Bey'i kaybettik." sorusuna ise kısa bir cevap veren Şoray, "Benim için Kadir İnanır hep yaşayacak" dedi.

DUYGUSAL VEDA MESAJI

Türkan Şoray, İnanır'ın vefatının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da eski rol arkadaşına duygusal sözlerle veda etti. Şoray, Kadir İnanır'ın Türk sinemasında bıraktığı izlerin hiçbir zaman silinmeyeceğini belirterek, usta oyuncunun sanatıyla yaşamaya devam edeceğini şu sözlerle ifade etti:

"Sevgili Kadir;

Günlerdir umutla ,gelecek sağlık haberini beklerken, ne yazık ki acı haberin geldi,inanmak istemedim…

Sen,bir bakışa bin anlam sığdıran, en güzel gülen adam… Ne anlar paylaştık, ne anılar biriktirdik film çekimlerinde… Senin sinemadaki ışığın hiç sönmeyecek. Sinemamız var oldukça, sen hep var olacaksın ve de Alyazmalı’nın kalbinde…"

Kadir İnanır sorulunca kelimeler boğazında düğümlendi! Türkan Şoray’ın zor anları

KADİR İNANIR NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, ileri evre akciğer kanseriyle mücadele eden Kadir İnanır'ın solunum yetmezliğinin ağırlaşması nedeniyle 14 Mayıs'ta yoğun bakıma alındığı bildirildi. Açıklamada, akut böbrek yetmezliğinin de ilerlemesi sonucu çoklu organ yetmezliği gelişen usta oyuncunun vefat ettiği kaydedildi.

İnanır, 2024 yılında da beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve uzun süre tedavi görmüştü.

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